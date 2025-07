Contrairement à ce que l'on pensait, les gauchers ne sont pas plus créatifs que les droitiers

L'ESSENTIEL Les chercheurs n’ont trouvé aucune preuve que les gauchers ou les droitiers soient plus créatifs que les droitiers.

Au contraire, les droitiers ont obtenu des résultats statistiquement plus élevés à un test standard de pensée divergente.

En clair, cette croyance selon laquelle les gauchers seraient plus créatifs n'est pas étayée par les preuves empiriques disponibles.

Dans l’imaginaire collectif, les personnes manifestant une préférence pour la main gauche dans l'exécution de la majorité des tâches sont plus créatives. "Il existe des raisons scientifiques de penser que les gauchers, dont on estime qu'ils représentent environ 10 % de la population, auraient un avantage en matière de créativité. La pensée divergente, la capacité d'explorer de nombreuses solutions possibles à un problème en peu de temps et d'établir des connexions inattendues, est davantage favorisée par l'hémisphère droit du cerveau", a déclaré Daniel Casasanto, professeur de l’université Cornell (États-Unis). Dans une récente étude, il a révélé, avec son équipe, que l'idée répandue selon laquelle les gauchers seraient plus inventifs est fausse.

Les droitiers ont obtenu des résultats plus élevés à un test standard de pensée divergente

Afin de parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont mené une méta-analyse, passant en revue près de 1.000 articles scientifiques pertinents publiés depuis 1900. La plupart ont été éliminés, car ils ne présentaient pas les données de manière standardisée ou n'incluaient que des droitiers. Au total, 17 recherches ont été inclues. Les auteurs ont analysé les résultats des participants à un test standard de pensée divergente. L’étude, publiée dans la revue Psychonomic Bulletin & Review, a révélé que la latéralité n'avait que peu d'effet sur les trois tests de laboratoire les plus courants concernant son lien avec la pensée divergente. "Les travaux ne confirment aucun avantage en matière de pensée créative pour les gauchers. En réalité, certains tests de laboratoire montrent que les droitiers sont plus créatifs et des preuves solides indiquent qu'ils sont surreprésentés dans les professions qui exigent une créativité accrue", a expliqué Daniel Casasanto.

"L'affirmation d'une créativité chez les gauchers est tout simplement infondée"

Selon le professeur, en analysant la littérature dans son ensemble, "l'affirmation d'une créativité chez les gauchers est tout simplement infondée. (…) Cette idée selon laquelle gaucher, art et maladie mentale sont indissociables, ce que nous appelons le mythe de l'artiste torturé, pourrait contribuer à l'attrait et à la pérennité du mythe de la créativité gauchiste. Se concentrer sur ces deux professions créatives où les gauchers sont surreprésentés, l'art et la musique, est une erreur statistique courante et tentante que les êtres humains commettent constamment. On a généralisé en pensant qu'il y avait tous ces artistes et musiciens gauchers, et que les gauchers devaient donc être plus créatifs. Mais si l'on mène une enquête impartiale sur de nombreuses professions, cette apparente supériorité des gauchers disparaît."