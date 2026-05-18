HTA résistante : un implant pas plus grand qu’un bout de doigt pour éviter les médicaments

L'ESSENTIEL Environ un patient sur dix souffre d’hypertension résistante aux médicaments.

Des chercheurs ont mis au point un petit implant bioélectronique qui envoie des impulsions à l'artère pour réguler la pression artérielle.

Souple et extensible, il ne risque pas d'abimer les tissus artériels.

"Pour de nombreux patients, même la prise combinée de trois à cinq médicaments ne parvient pas à soulager leur hypertension", explique Tao Zhou de l’université d’État Pennsylvanie (Penn State). Face à ce constat, l’expert en génie mécanique et sciences de l'ingénieur a cherché une solution non-médicamenteuse pour traiter les personnes souffrant d’hypertension artérielle résistante.

Avec son équipe, il a développé un implant extensible – pas plus grand qu’un bout de doigt – qui se colle à l’intérieur de l’artère. Il conduit les parois à se contracter et à se dilater grâce à des signaux électriques afin de réguler la pression artérielle. Cette invention a été présentée dans la revue Device, le 5 mai 2026.

Hypertension : l’implant se colle aux parois des artères

L’utilisation des dispositifs envoyant des signaux électriques au cœur pour l’encourager à se contracter correctement n’est pas nouvelle. Mais généralement, ils sont généralement fabriqués à partir de métaux et de plastiques rigides qui s'intègrent mal aux tissus mous. "Ces dispositifs sont habituellement maintenus en place par des points de suture", souligne le Pr Zhou dans un communiqué. "Ces points peuvent endommager les dispositifs et, plus important encore, les tissus auxquels ils sont intégrés au fil du temps, car les artères se dilatent et se contractent pour permettre la circulation sanguine dans le corps."

Son implant, baptisé CaroFlex, a été pensé pour éviter ce type de complication. Il a été imprimé en 3D à partir d’hydrogel, un matériau souple et extensible. Pour éviter les points de suture, il se fixe aux parois des artères avec un adhésif non-toxique.

"Cette conception correspond mieux aux propriétés mécaniques du tissu dans lequel les bioélectrodes sont implantées. Les faibles fréquences électriques générées par les électrodes stimulent le baroréflexe", ajoute le scientifique. C’est-à-dire le réflexe cardiovasculaire qui conduit les parois des artères transportant le sang dans le corps à moduler leurs contractions et dilatations pour corriger les variations de pression artérielle.

Implant contre l'hypertension : des tests sur des rats encourageants

Des essais en laboratoire ont montré que le CaroFlex pouvait s'étirer sur plus de deux fois sa taille initiale avant de se rompre. De son côté, le film adhésif a affiché une adhérence forte et continue, même avec des mélanges qui ont été conservés pendant six mois. Les performances électriques ont aussi été concluantes.

Pour aller plus loin, le dispositif a été implanté sur des rats. Il a été placé dans leur sinus carotidien. Il s’agit de la partie terminale de l'artère carotide primitive située sur le côté du cou. Elle abrite de nombreux barorécepteurs, les terminaisons nerveuses responsables du baroréflexe.

L’implant a été activé pendant 10 minutes. Parmi les cinq fréquences électriques testées, quatre ont réduit la pression artérielle, avec une baisse moyenne de plus de 15 %. Après deux semaines, les chercheurs ont également constaté que les tissus en contact avec CaroFlex étaient propres et ne présentaient aucune lésion ni réaction immunitaire.

Face à ces résultats prometteurs, l’équipe travaille désormais à affiner l’efficacité du CaroFlex afin que des essais cliniques étudiant ses effets sur l’hypertension artérielle humaine puissent être organisés.