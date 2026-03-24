Hypertension avant 40 ans : ces maladies dont elle accroit les risques

L'ESSENTIEL Avoir de l'hypertension entre 30 et 40 ans augmente les risques à long terme de développer des maladies cardiaques ou rénales.

Les risques croient respectivement de 27 % et 22 %.

Le maintien d'une pression artérielle optimale (<120 mm Hg/80 mm Hg) est important à chaque âge de la vie.

"Les jeunes adultes présentent souvent un risque estimé très faible de maladie cardiaque à 10 ans, même en cas d'hypertension artérielle", souligne Dr Hokyou Lee de Yonsei University College of Medicine à Séoul (Corée du Sud). Toutefois, ses travaux, présentés lors des sessions scientifiques de l’American Heart Association organisées du 17 au 20 mars à Boston, appellent à la prudence. Ils montrent que sur le long terme avoir une tension supérieure à 120 mm Hg/80 mm Hg avant 40 ans est dangereux pour le cœur et les reins.

Cœur et rein : jusqu’à 3 fois plus de risque pour les jeunes adultes hypertendus

Pour mieux comprendre l’impact d’une pression artérielle élevée chez les jeunes adultes, les chercheurs ont repris les dossiers de 291 887 adultes sud-coréens. Ils avaient 30 ans en 2002-2004 et ont participé à des dépistages réguliers pendant 10 ans. L’analyse a révélé que les participants qui avaient une pression artérielle élevée ou de l’hypertension durant les 10 années d’observation avaient un risque plus élevé de maladie cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou de maladie rénale après 40 ans.

Dans le détail, avoir une pression artérielle systolique (chiffre supérieur) d'environ 10 mm Hg plus élevée pendant une décennie était liée à une hausse du risque de maladie cardiaque de 27 % et de 22 % pour les pathologies rénales. Une pression artérielle diastolique accrue d'environ 5 mm Hg durant 10 ans était associée à un risque accru de 20 % de maladie cardiaque et de 16 % pour les maladies rénales.

L’équipe a également comparé le groupe des 20 % des participants avec la tension artérielle la plus basse avec les 20 % des volontaires ayant la plus élevée. Ceux qui avaient la pression artérielle la plus importante avaient environ 3,5 fois plus de risques de développer une maladie cardiaque. Ils étaient aussi trois fois plus susceptibles de développer une maladie rénale une fois la quarantaine atteinte.

Aucune différence n’a été relevée entre les sexes, précisent les auteurs de l’étude.

HTA avant 40 ans : il faut la traiter le plus tôt possible

"Les résultats de notre étude montrent que les niveaux de pression artérielle au début de l'âge adulte sont importants, même si le risque à court terme semble faible. L'exposition à long terme à une pression artérielle élevée dès le début de la vie peut accumuler des dommages au fil du temps, augmentant le risque de maladie cardiaque et rénale à l'âge moyen", explique le Dr Hokyou Lee dans un communiqué.

Il ajoute ainsi que "le maintien d'une pression artérielle optimale" devrait être une préoccupation pour chaque individu, à tout âge. "La prévention précoce, le diagnostic, la surveillance et le traitement, si nécessaire, sont des investissements dans la santé future du cœur et des reins. Le traitement rapide de la pression artérielle élevée est essentiel pour réduire les effets des années d'exposition, ce qui souligne l'importance de surveiller et de gérer la pression artérielle dès qu'un patient a des niveaux élevés de pression artérielle", conclut-il.