Hypertension : ce régime reste le meilleur pour votre cœur

L'ESSENTIEL Classé meilleur régime pour la santé cardiaque en 2026, le régime DASH confirme son statut de modèle nutritionnel.

Conçu pour réduire l’hypertension, il repose sur une alimentation riche en fibres et pauvre en graisses saturées.

Ses bénéfices sont validés par la science depuis plus de 20 ans.

Il est toujours en tête. En ce début d'année, le classement annuel de U.S. News & World Report vient de sacrer, une fois de plus, le régime DASH comme meilleur régime pour la santé cardiaque. Développé en partie par les chercheurs du Pennington Biomedical Research Center (Louisiane), ce type d'alimentation, élaboré à la fin des années 1990, conserve son titre sur la base d’études scientifiques solides. Explications.

Depuis 20 ans, le meilleur régime contre la tension artérielle

Acronyme de "Dietary Approaches to Stop Hypertension", le régime DASH a été conçu pour réduire la tension artérielle. Il mise sur des aliments riches en fibres et en minéraux bénéfiques pour le cœur comme le calcium, le potassium et le magnésium. Pauvre en graisses saturées, en sucre et en sel, il fait la part belle aux fruits et légumes, aux produits laitiers allégés, céréales complètes, poissons, volaille, noix ou encore huiles végétales. S’il reste flexible (aucun groupe alimentaire n'est interdit), il limite drastiquement la consommation de viandes grasses, de produits laitiers entiers, de sodas et de sucreries.

Cité, depuis 1997, près de 6.000 fois dans la littérature scientifique, "le régime DASH a fait ses preuves depuis près de vingt ans pour réduire la pression artérielle et le risque d'accidents cardiovasculaires", affirme la Dre Catherine Champagne, co-créatrice du régime et professeure au Pennington Biomedical, dans un communiqué.

Dans le détail, le rapport 2026 du U.S. News & World Report place le DASH en tête des régimes pour le cœur et l’hypertension, et en seconde place des meilleurs régimes globaux. Il figure aussi dans les premières positions pour le prédiabète, le cholestérol, l’arthrite, la santé mentale ou encore les maladies inflammatoires.

Comment adopter l'alimentation DASH progressivement ?

D’après l’association canadienne Cœur + AVC, pour une journée à 2.000 calories, l’alimentation DASH se traduit concrètement par : 4 à 5 portions de céréales complètes, 5 portions de légumes, 2 à 3 portions de fruits, 2 produits laitiers faibles en matières grasses, 80 g de poisson, de volaille ou de viande, 2 à 3 portions de graisses non saturées, et 7 à 8 portions hebdomadaires de graines, noix ou légumineuses.

L’American Heart Association (AHA) recommande de son côté d’adopter ce régime progressivement : introduire des repas végétariens, réduire la part de viande, ou ajouter des légumes à chaque repas. L’AHA insiste aussi sur l’importance de lire les étiquettes pour éviter les produits riches en graisses saturées ou en sodium. Aux États-Unis, l’association a mis au point un label qui permet de repérer facilement les produits compatibles avec une bonne santé cardiaque. En France, il faudra chercher par soi-même en scrutant les tableaux nutritionnels pour éviter les produits riches en matières grasses saturées (ou trans) et en sodium.