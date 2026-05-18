Perte de poids : le froid pourrait vous aider

L'ESSENTIEL En complément des mesures hygiénodiététiques, les personnes en surpoids ou obèses peuvent prendre des médicaments pour les aider à perdre du poids.

Pour les cas les plus extrêmes, la chirurgie bariatrique est parfois proposée pour modifier le tube digestif et diminuer la quantité d’aliments consommés.

Dans une nouvelle étude, des participants obèses ont perdu près d’un kilo en six semaines en portant tous les matins un gilet et une ceinture réfrigérants.

Dans le monde, 2,5 milliards d’adultes sont en surpoids, dont 890 millions d’obèses, selon les derniers chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce nombre a plus que doublé depuis 1990, ce qui fait de l’excès de masse grasse corporelle l’un des principaux enjeux de santé de ce siècle.

Des gilets réfrigérants pour perdre du poids

En complément des mesures hygiéno-diététiques, des médicaments sont parfois prescrits aux patients obèses pour les aider à perdre du poids. Pour les cas les plus sévères, la chirurgie bariatrique peut aussi être proposée. Elle modifie le tube digestif pour diminuer la quantité d’aliments consommés.

Mais une nouvelle solution vient d’être présentée au Congrès européen sur l'obésité, qui s’est tenu à Istanbul, en Turquie, du 12 au 15 mai dernier. Les chercheurs de l'Université de Nottingham, en Angleterre, et du Centre médical universitaire de Leiden (LUMC), aux Pays-Bas, ont présenté les bons résultats obtenus grâce à des gilets et des ceintures réfrigérants.

Pour mesurer l’efficacité de ces dispositifs, les scientifiques ont mené un essai clinique avec 47 adultes obèses ou en surpoids. Chaque matin, pendant deux heures, la moitié d’entre eux a dû porter un gilet et une ceinture réfrigérants par-dessus leurs tee-shirts, à une température de 15 degrés environ. Pendant ce temps, ils pouvaient continuer leurs activités.

Les adultes obèses ont perdu un peu moins d’un kilo en six semaines

Ainsi, au bout de six semaines, les scientifiques ont observé un amincissement significatif. Les participants qui avaient porté le gilet et la ceinture réfrigérants avaient perdu 0,9 kg de masse grasse. En revanche, dans le groupe témoin, les volontaires avaient en moyenne pris 0,6 kg.

“L'exposition quotidienne au froid active la graisse brune, qui utilise les réserves de graisse corporelle pour produire de la chaleur, explique la professeure Helen Budge, co-auteure de l'étude, au Guardian. Il est possible que le port d'un gilet rafraîchissant stimule l'activité de la graisse brune et ait un effet bénéfique sur les lipides, la glycémie et l'inflammation dans l'organisme. Tous ces éléments contribuent à la prévention des maladies cardiovasculaires.”

La prochaine étape des chercheurs est d’étudier les bénéfices de la douche froide sur la perte de poids. Ce moyen, tout comme la ceinture et le gilet réfrigérants pourraient être utilisés à domicile, sans grande contrainte.

“Le gilet réfrigérant offre une durée d'exposition bien plus longue que la douche, souligne Dr Mariëtte Boon, principale auteure de l’étude. En revanche, la douche froide est beaucoup plus froide. Il nous faudra observer son impact sur la perte de poids. Nous espérons que chacun pourra trouver une méthode d'exposition au froid qui lui convienne et s'intègre à sa routine quotidienne.”