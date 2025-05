HTA, insuffisance cardiaque : une mauvaise hydratation peut être en cause

L'ESSENTIEL Une étude israélienne montre qu’avoir un taux de sodium élevé, même dans la norme, augmente significativement le risque d’hypertension et d’insuffisance cardiaque.

Les chercheurs recommandent une meilleure hydratation, simple et accessible, pour prévenir ces maladies chroniques liées au vieillissement.

"Une urine claire ou légèrement jaune indique une bonne hydratation. Si elle est foncée, il faut boire plus", conseille le Pr Rabinowitz.

Et si la clé pour prévenir certaines maladies cardiovasculaires se trouvait tout simplement... dans un verre d'eau ? Une nouvelle étude réalisée en Israël par l'université Bar-Ilan remet en question la notion de "valeurs normales" du sodium sanguin et souligne l'importance de l'hydratation dans la prévention des maladies liées au vieillissement.

Pour rappel, le sodium, un des principaux électrolytes du corps humain, est un élément minéral nécessaire pour rester en bonne santé. Il participe au bon fonctionnement du système nerveux et des muscles, et s’avère indispensable pour maintenir une bonne hydratation. Le taux de sodium dans le sang reflète indirectement le niveau d’hydratation de l’organisme.

Des niveaux de sodium "normaux" mais risqués

Dans le cadre de leurs travaux, publiés dans l’European Journal of Preventive Cardiology, les chercheurs ont analysé les données médicales de plus de 407.000 adultes en bonne santé entre 2003 et 2023. Résultat : des taux de sodium compris entre 140 et 142 millimoles par litre de sang (mmol/L), bien qu'encore considérés comme normaux, sont associés à un risque accru de 13 % d'hypertension artérielle. Au-delà de 143 mmol/L, ce risque grimpe à 29 %, avec une hausse de 20 % du risque d'insuffisance cardiaque. Des associations qui demeurent fortes même après avoir pris en compte l'âge, le sexe, le poids, la tension artérielle, le tabagisme et les niveaux de potassium.

Problème, près de 60 % des adultes en bonne santé se situent dans ces plages de risque, selon les scientifiques. "Notre étude montre que l'hydratation est un levier crucial mais négligé de la prévention des maladies chroniques", affirme le professeur Jonathan Rabinowitz, auteur principal de l'étude, dans un communiqué. Le spécialiste recommande de simples ajustements du quotidien : boire deux verres d'eau le matin avant le café, privilégier le thé non sucré, ou encore éviter les boissons sucrées, même artificiellement. "Il existe même des applications ou des bouteilles connectées qui rappellent de boire régulièrement. Ces petits gestes peuvent avoir un impact significatif."

Un nouveau marqueur de santé ?

Le sodium, détecté par une simple prise de sang, pourrait devenir un indicateur clé pour identifier les personnes à risque. Mais il n’est pas forcément nécessaire de passer un test sanguin pour voir si l’on boit suffisamment : "Une urine claire ou légèrement jaune indique une bonne hydratation. Si elle est foncée, il faut boire plus", souligne le Pr Rabinowitz auprès du Jerusalem Post.

Alors que le vieillissement de la population entraîne une explosion des maladies cardiovasculaires, l’hydratation pourrait donc constituer un axe majeur des politiques de prévention. Pour rappel, l’Anses recommande de boire un minimum de 1,5 à 2 litres d’eau par jour (pour les adultes) et avant même d’avoir soif, en particulier pour les personnes âgées, dont la sensation de soif est amoindrie.