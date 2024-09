Insuffisance cardiaque : quels sont les 4 signes qui doivent alerter ?

L'ESSENTIEL 4 signes de l’insuffisance cardiaque sont à surveiller lorsqu'ils apparaissent simultanément.

"Une fois le diagnostic d’insuffisance cardiaque posé, l’objectif de la prise en charge est d’améliorer la qualité de vie du malade, de ralentir la progression de la pathologie et de réduire ses complications (hospitalisation ou mort subite)", indique la Société Française de Cardiologie.

A l’occasion de l'organisation d'une nouvelle campagne de dépistage de l’insuffisance cardiaque, la Société Française de Cardiologie rappelle quels sont les symptômes de cette maladie.

L’insuffisance cardiaque touche près de 2 millions de personnes au sein de notre pays. C’est une pathologie chronique, évolutive et émaillée de complications aiguës entraînant chaque année près de 200.000 hospitalisations et causant le décès de 70.000 personnes, soit un mort toutes les 8 minutes. Du fait du vieillissement de la population, le nombre de Français touchés par l'insuffisance cardiaque augmente de 25 % tous les 4 ans.

Insuffisance cardiaque : quels sont les 4 symptômes qui apparaissent ensemble ?

Selon la Société Française de Cardiologie , 4 signes de l’insuffisance cardiaque sont à surveiller et doivent pousser à consulter. "Ces symptômes pris isolément sont peu spécifiques mais leur association et leur survenue récente sont particulièrement évocatrices d’une insuffisance cardiaque", écrit l’institution dans un communiqué de presse. Concrètement, il s’agit de l’apparition simultanée :



- d’essoufflement à l'effort et/ou en position allongée.



- D’une prise de poids importante en quelques jours.



- D’un oedème des membres inférieurs avec les jambes et les pieds gonflés.



- D’une fatigue importante (y compris pour un petit effort) qui entraine une baisse de l’activité avec aggravation de la perte musculaire.

Insuffisance cardiaque : comment se faire dépister ?

Afin d’assurer au mieux cette prise en charge, la Société Française de Cardiologie organise actuellement sur tout notre territoire des journées de dépistage dédiées à l’insuffisance cardiaque dans 25 hôpitaux et cliniques (voir la liste et les dates ici). Cette campagne se tiendra au sein d'un espace dédié dans les halls d’accueil des structures participantes.

"Les personnes volontaires répondront à un questionnaire pour rechercher les 4 signes d’alerte de l’insuffisance cardiaque et auront un micro-prélèvement sanguin au doigt pour avoir le dosage d’un biomarqueur (NTproBNP)", explique la Société Française de Cardiologie. "Dans le cas d’une suspicion d’insuffisance cardiaque,les personnes seront orientées vers un cardiologue", termine-t-elle.