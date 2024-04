Insuffisance cardiaque : un gène sur le chromosome Y augmente le risque

L'ESSENTIEL Chez certains hommes, le chromosome Y disparaît des cellules en vieillissant.

Les scientifiques pensaient que cela pouvait être l'une des causes de l'insuffisance cardiaque.

En réalité, la pathologie serait liée à la dégradation d'un gène présent sur ce chromosome.

Le chromosome Y peut disparaître des cellules masculines au fil des années. Environ 40 % des hommes seraient concernés par cette perte. Or, elle peut augmenter leur risque de maladie cardiovasculaire. Dans la revue spécialisée Nature, des scientifiques de l’université de Virginie, aux États-Unis, expliquent que la perturbation d’un gène présent sur ce chromosome entraîne une hausse du risque d’insuffisance cardiaque.

Chromosome Y : comment impacte-t-il la santé masculine ?

En 2022, Kenneth Walsh, un cardiologue américain réputé, et son équipe, ont découvert que la perte du chromosome Y entraîne différents changements dans les cellules immunitaires cardiaques, ce qui peut avoir des conséquences sur la santé cardiovasculaire, notamment sur le risque d’insuffisance cardiaque. "Nos travaux antérieurs ont identifié que c'était la perte de la totalité du chromosome Y qui contribuait aux maladies cardiaques chez les hommes, résume le directeur du centre de biologie hématovasculaire de l’université de Virginie. Ce nouveau travail a identifié un gène unique sur le chromosome Y qui peut expliquer les effets pathogènes de la perte du chromosome Y."

La perturbation d’un gène présent sur le chromosome Y est associée à l’insuffisance cardiaque

Pour mieux comprendre les effets de la perte du chromosome Y, Kenneth Walsh et son équipe ont examiné les gènes présents sur le chromosome Y afin de déterminer lesquels pouvaient être importants pour les dommages cardiaques. Cette recherche les a conduit vers un gène appelé Uty, dont le rôle est d’aider à contrôler le fonctionnement des cellules immunitaires appelées macrophages et monocytes. "Lorsque le gène Uty a été perturbé, soit individuellement, soit par perte du chromosome Y, cela a déclenché des changements dans les cellules immunitaires chez les souris de laboratoire", observent-ils. Cela a entraîné une plus grande vulnérabilité des macrophages et une accélération de l’insuffisance cardiaque.

Insuffisance cardiaque : des pistes thérapeutiques grâce à cette découverte génétique

L’équipé de recherche a réussi à inverser ce phénomène en administrant un anticorps monoclonal à des souris de laboratoire. Cela a empêché les modifications dans les macrophages et les dommages cardiaques. Pour les scientifiques américains, cela "suggère que cette approche pourrait, avec des recherches plus approfondies, conduire à un moyen de traiter ou d'éviter l'insuffisance cardiaque et d'autres maladies fibrotiques chez les hommes présentant une perte du chromosome Y". Le terme de maladie fibrotique désigne notamment certaines pathologies pulmonaires.

Par ailleurs, la poursuite des travaux sur les évolutions des chromosomes au courts de la vie permettra aussi de mieux comprendre les causes de certaines maladies cardiaques. Aujourd’hui, les pathologies cardiovasculaires, dont l’insuffisance cardiaque, sont la principale cause de décès dans le monde.