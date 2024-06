Insuffisance cardiaque : la perte de l'odorat pourrait la prédire

L'ESSENTIEL La déficience olfactive est fréquente chez les personnes âgées.

D’après une nouvelle étude, la perte de l’odorat est liée à un risque environ 30 % plus élevé de développer une insuffisance cardiaque congestive.

Il n’y avait aucune association entre un mauvais odorat et les maladies coronariennes ou les accidents vasculaires cérébraux.

À mesure que nous vieillissons, il n’est pas rare de présenter de l’anosmie, à savoir une perte de l’odorat. Problème : cette déficience olfactive a un impact sur la qualité de vie. En effet, elle entraîne une perte du plaisir de manger et des risques accrus pour la santé en raison de problèmes, tels qu'une capacité réduite à détecter des aliments avariés ou à sentir une fuite de gaz. En outre, des recherches ont montré qu’un mauvais odorat pourrait être un marqueur précoce de la perte des fonctions cognitives. "La perte d’odorat peut être associée à une mauvaise santé cardiovasculaire. Cependant, les preuves empiriques sont rares", ont écrit des chercheurs de l’université d'État du Michigan (États-Unis) dans une étude parue dans la revue Journal of the American Heart Association.

2.537 adultes ont dû sentir et identifier 12 éléments

Ces derniers ont ainsi décidé d’examiner le lien entre l’olfaction et le risque de maladie coronarienne, d'accident vasculaire cérébral et d'insuffisance cardiaque congestive. Pour cela, les scientifiques ont analysé les données de 2.537 personnes ayant participé à une enquête sur les associations entre les conditions associées au vieillissement, les facteurs sociaux et comportementaux et les changements fonctionnels chez les personnes âgées. Lorsqu'ils se sont inscrits à cette cohorte en 1997 et 1998, les volontaires étaient des adultes en bonne santé âgés de 70 à 79 ans qui vivaient dans les régions entourant Pittsburgh et Memphis, Tennessee.

Leur odorat a été évalué à l’aide du test d'identification des odeurs en 1999 et 2000. Dans le détail, les participants ont dû sentir et identifier 12 éléments parmi une liste de quatre réponses possibles. Un point était attribué pour chaque bonne réponse pour un score de 0 à 12. Un mauvais odorat était défini comme un score de 8 ou moins. Les adultes ont été suivis pendant 12 ans ou jusqu'à ce qu'ils aient un événement cardiovasculaire ou décèdent. L’équipe a considéré qu’une personne souffrait d’insuffisance cardiaque lorsqu’elle était hospitalisée pendant la nuit pour cette maladie.

Insuffisance cardiaque : 30 % de risques en plus en cas de perte de l’odorat

Selon les résultats, 353 incidents de coronaropathie, 258 accidents vasculaires cérébraux et 477 cas d’insuffisance cardiaque congestive ont été enregistrés au cours du suivi. Les auteurs ont constaté que la perte de l’odorat était associée à un risque environ 30 % plus élevé de développer une insuffisance cardiaque congestive. En revanche, aucun lien entre une déficience olfactive et les maladies coronariennes ou les accidents vasculaires cérébraux n’a été observé.

Dans les conclusions, les chercheurs ont tout de même précisé qu'il reste difficile de savoir si un mauvais odorat peut contribuer au développement de l'insuffisance cardiaque ou simplement le prédire. "La perte de l’odorat peut être liée à une accélération de l'âge", a déclaré Honglei Chen, auteur principal des travaux, qui pensent que des recherches approfondies sur ce sujet doivent être menées pour y voir plus clair.