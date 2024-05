Insuffisance cardiaque : faire du yoga renforce le cœur

L'ESSENTIEL L'insuffisance cardiaque peut avoir de forts impacts sur le quotidien.

Des chercheurs montrent que la pratique du yoga peut être bénéfique aux personnes atteintes d'insuffisance cardiaque.

Cela améliore la santé cardiaque, facilite la pratique des activités quotidiennes, comme la marche.

Le yoga est bon pour le cœur. Des chercheurs indiens le prouvent dans une étude présentée lors du Congrès Heart Failure de la Société européenne de cardiologie, à Lisbonne. D’après leurs travaux, la discipline renforce le cœur des personnes atteintes d’insuffisance cardiaque et cela leur permet d’être plus à l’aise dans certaines activités quotidiennes.

Insuffisance cardiaque : une maladie au retentissement quotidien

"L’insuffisance cardiaque est l’incapacité du muscle cardiaque à assurer normalement la propulsion du sang dans l’organisme, rappelle l’Assurance Maladie sur son site. C’est une maladie fréquente, potentiellement sévère, avec un fort retentissement sur la qualité de vie si elle n’est pas détectée à temps et traitée." Même lorsque la maladie est prise en charge, elle a des conséquences sur la vie quotidienne : les personnes concernées doivent suivre rigoureusement leur traitement, surveiller leur poids, leur alimentation et pratiquer une activité physique tout en évitant de se surmener. Certaines personnes peuvent ressentir de la fatigue, de l’essoufflement ou avoir des difficultés à effectuer les activités du quotidien.

Comprendre les effets à long terme du yoga sur l'insuffisance cardiaque

Dans cette étude, les chercheurs du Conseil indien de la recherche médicale ont voulu savoir si le yoga pouvait avoir un impact sur ces effets de l’insuffisance cardiaque. "Alors que des études antérieures ont montré les bienfaits à court terme du yoga chez les patients souffrant d’insuffisance cardiaque, cette étude apporte de nouvelles informations sur les effets à long terme", précisent les auteurs de ces travaux, dans un communiqué.

Les chercheurs ont recruté 85 patients, âgés de 30 à 70 ans atteints d'insuffisance cardiaque. Toutes ces personnes étaient traitées pour leur insuffisance cardiaque et ont poursuivi leur traitement pendant toute la durée de l’étude. "De manière non randomisée, 40 patients ont été affectés au groupe yoga et 45 patients ont été affectés au groupe témoin", indiquent les chercheurs indiens. Des professeurs expérimentés de yoga affiliés à l'hôpital Kastura, où l’étude s’est déroulée, ont enseigné des techniques de pranayama, aussi appelée respiration yogique, de méditation et de relaxation aux patients. Pendant une semaine, les séances de yoga ont été supervisées, puis, les patients devaient continuer à pratiquer pendant 50 minutes par semaine. Un instructeur échangeait avec eux après chaque séance pour évaluer leur progression.

Meilleure santé cardiaque et meilleure forme : les multiples bénéfices du yoga

Au début de l’étude, six mois et un an après, des examens ont été réalisés pour évaluer la structure et la fonction cardiaques par échocardiographie. Les scientifiques ont aussi observé les évolutions de tension artérielle, la fréquence cardiaque, le poids, l’indice de masse corporelle, ainsi que les changements dans les symptômes et la capacité à effectuer des activités du quotidien. "Par rapport au groupe témoin, le groupe de yoga a démontré des améliorations significativement plus importantes dans toutes les mesures à six mois et à un an par rapport à la ligne de base", concluent les auteurs. Concrètement, les patients se sentaient mieux, pouvaient faire plus de choses et avec un cœur plus fort, en comparaison à ceux qui ne pratiquaient pas de yoga. "Les patients qui pratiquaient le yoga étaient plus capables d'effectuer des activités ordinaires telles que marcher et monter des escaliers que ceux qui prenaient uniquement des médicaments", poursuit le Dr Ajit Singh, auteur principal de l'étude. Il recommande aux personnes atteintes d’insuffisance cardiaque de consulter leur médecin avant de commencer le yoga, puis de se former auprès d’un professeur.