Des lentilles de contact intelligentes pourraient soigner la dépression

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au point des lentilles de contact qui aident à soigner la dépression.

Ces lentilles qui sont équipées d'électrodes, stimulent le cerveau via l'oeil.

Le dispositif a été testé sur des souris, mais de nombreuses recherches et améliorations sont nécessaires avant une application possible chez l'Homme.

Soigner la dépression grâce à des lentilles de contact. C’est ce qu’ont imaginé des chercheurs de l’université Yonsei (Corée du Sud). Présenté dans la revue Cell Press Journal, leur dispositif envoie des signaux électriques à travers la rétine pour stimuler les régions du cerveau liées au trouble de l'humeur.

Dépression : les lentilles de contact font de la stimulation cérébrale

Les derniers progrès technologiques ont permis une miniaturisation importante de nombreux dispositifs de santé au point que certains peuvent être intégrés dans des objets aussi fins que des lentilles de contact. Face à ces avancées importantes, l’équipe coréenne a eu l’idée justement de placer de minuscules électrodes dans des lentilles afin d'utiliser l'œil comme voie d’accès au cerveau lors d’un trouble dépressif. La stimulation électrique cérébrale est, en effet, un traitement connu et efficace contre la dépression.

Les chercheurs utilisent plus exactement une technique appelée interférence temporelle. Cela consiste à délivrer simultanément deux fréquences électriques basses légèrement différentes. Ces signaux ne deviennent pleinement actifs qu'à leur point de chevauchement. Ce qui permet de cibler avec précision une région cérébrale, et cela, même si elle est profonde.

"Toutes les électrodes sont intégrées dans une seule lentille transparente, permettant un contact optimal avec la cornée tout en préservant la vision naturelle. Afin de garantir à la fois la transparence et une grande flexibilité pour un port confortable, les électrodes ont été conçues sur une couche ultra-mince d'oxyde de gallium décorée de platine", précisent les scientifiques.

Des premiers résultats intéressants chez les souris

Après la mise au point des lentilles de contact smart, les chercheurs ont décidé de les tester sur des souris. Ils leur ont injecté une hormone du stress afin de provoquer un comportement similaire à la dépression chez les rongeurs (baisse des déplacements, augmentation du niveau d’anxiété…). Ils en ont ensuite équipé certaines avec le nouveau dispositif.

Résultat : chez les souris avec les lentilles de contact, l’équipe a observé une baisse des comportements liés à la dépression. De plus, les biomarqueurs liés à ce trouble mentale – comme la restauration de la connectivité cérébrale et la réduction de l'inflammation – ont également été observés. Toutefois, si ces premières données sont prometteuses, les scientifiques ont encore beaucoup d'obstacles à surmonter avant de pouvoir proposer leurs lentilles de contact intelligentes à des patients dépressifs.

En premier lieu, à la différence des souris, l'œil humain ajuste constamment sa mise au point en modifiant la forme du cristallin. Cette spécificité pourrait perturber les signaux transmis par la lentille de contact et demanderait un étalonnage personnalisé pour chaque patient.

De plus, la configuration de l’appareil se fait actuellement à l’aide de câbles. Or, une utilisation humaine quotidienne nécessiterait un appareil sans fil.

"Troisièmement, l'utilisation chronique et répétée chez l'homme introduit des considérations supplémentaires liées à la biocompatibilité à long terme, à la santé de la surface oculaire et aux réponses inflammatoires qui ne peuvent pas être pleinement capturées dans les études animales de courte durée", écrivent les auteurs dans leur article.

Néanmoins, ces travaux montrent que les lentilles de contact intelligentes pourraient être une piste thérapeutique pour la dépression, ou même d'autres troubles cérébraux pour qui la stimulation cérébrale par interférence temporelle a déjà fait ses preuves.