Et si votre smartphone détectait votre dépression avant vous ?

L'ESSENTIEL Les smartphones pourraient détecter précocement la dépression.

Certains comportements comme le sommeil ou la mobilité sont révélateurs.

Un algorithme capable d’apprendre vos habitudes est plus à même de détecter une anomalie.

Les premiers signes de dépression, maladie qui touche près d’une personne sur vingt dans le monde, passent souvent inaperçus, ce qui retarde la prise en charge. Une étude belge, publiée dans la revue Nature Mental Health, suggère aujourd’hui que les objets que nous portons au quotidien, comme les smartphones et les montres connectées, pourraient changer la donne en permettant de détectant les troubles dépressifs plus tôt.

Repérer les signaux faibles de dépression

"La détection des changements de symptômes dépressifs est essentielle pour des interventions précoces", expliquent les chercheurs de l’Université de Gand dans un communiqué. Ils ont analysé 52 études portant sur l’utilisation de données numériques pour identifier les premiers symptômes dépressifs. Parmi les données figuraient les habitudes de sommeil, l’activité physique, la localisation, la fréquence des messages ou encore la variabilité du rythme cardiaque. Résultat : certains indicateurs reviennent systématiquement, comme "le temps passé à domicile, l’irrégularité du sommeil et la diminution de la mobilité", tous fortement associés à la dépression.

Sans surprise, la recherche montre que combiner plusieurs types de données améliore la précision des modèles de prédictions, mais surtout que les modèles personnalisés sont les plus performants. "Pour prédire les changements individuels, les approches individualisées surpassent les modèles généralisés", soulignent les auteurs. Autrement dit, les algorithmes capables d’apprendre vos habitudes sont plus à même de détecter une anomalie, comme une baisse d’activité ou un changement d’humeur. Sans compter que cette approche, appelée "phénotypage numérique", permet un suivi continu et discret.

Prédire les risques de dépression en temps réel

Ces résultats ouvrent la voie à des applications capables d’alerter en cas de risque, voire de proposer des conseils adaptés et des pistes de traitements. "Les données mobiles et portables montrent un fort potentiel pour une prédiction en temps réel", assurent les chercheurs. Ils rappellent toutefois que ces outils ne remplacent pas un diagnostic médical et doivent encore être testés sur des échantillons de populations plus diverses. Il n’empêche qu’à l’avenir, votre téléphone pourrait bien devenir un allié de votre santé mentale.