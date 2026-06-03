Diabète : la dégénérescence de la rétine bientôt mieux repérée ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont identifié 71 protéines dans le sang pouvant prédire les risques de dégénérescence de la rétine chez les diabétiques.

Avec l'IA, ils ont développé un outil capable de calculer les risques du patient.

Cet outil pourrait aider à mieux prendre en charge les patients souffrant de diabète de type 2.

Le diabète peut provoquer des atteintes de la rétine appelées rétinopathie diabétique. Toutefois, cette complication se développe le plus souvent silencieusement. Elle est ainsi généralement détectée très tardivement.

Toutefois, les chercheurs du Centre provincial de recherche clinique sur les maladies oculaires du Guangdong à Guangzhou, en Chine, ont fait une découverte qui pourrait faciliter le dépistage des patients à risque. Avec l’aide de l’IA, ils sont parvenus à identifier 71 protéines sanguines associées à la dégradation rétinienne liée au diabète.

Rétinopathie diabétique : des protéines dans le sang peuvent prédire les risques

Lors de cette recherche publiée Das la revue PLOS Medicine, les scientifiques ont prélevé du plasma à 1.492 patients atteints de diabète de type 2. Ils ont ensuite examiné les yeux de 1.218 d'entre eux sur une période de six ans. Leurs résultats ont été comparés à des personnes non-diabétiques. Ces analyses ont permis de repérer 71 protéines sanguines différentes associées à la dégénérescence de la rétine diabétiques. Ces dernières interviennent dans des voies cellulaires impliquées dans l'inflammation et le maintien cellulaire.

"Notre étude suggère que les lésions précoces des nerfs rétiniens chez les diabétiques laissent des traces mesurables dans le sang", écrivent les auteurs dans leur communiqué.

Diabète et yeux : un outil pour aider les médecins à repérer les patients à risque

Avec l’aide de l’IA, l’équipe a ensuite mis au point un modèle prédictif des risques d’atteinte rétinienne reposant sur les taux de ces protéines dans le sang des patients. Cet outil, appelé Pro-DRN et déjà disponible en ligne, a présenté des résultats 26 % plus performants que les modèles actuellement disponibles

"En combinant l’analyse protéomique plasmatique, l’imagerie rétinienne longitudinale et une intelligence artificielle, Pro-DRN pourrait permettre de faire évoluer la prise en charge oculaire des diabétiques, passant de la détection de lésions déjà établies à une stratification des risques plus précoce et basée sur des données moléculaires", expliquent les chercheurs avant de souligner qu’une "surveillance plus étroite et de futures interventions neuroprotectrices pourront être ciblées sur les personnes les plus susceptibles d’en bénéficier".