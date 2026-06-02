«Je savais que c’était mauvais» : Rafael Nadal évoque les lourdes conséquences des anti-inflammatoires

L'ESSENTIEL Lors d’un entretien accordé à un journal sportif espagnol, Rafael Nadal s’est livré sur ses nombreuses douleurs, notamment celle au pied ayant nécessité l’utilisation d’une semelle orthopédique qui aurait "perturbé le reste" de son corps.

Pour lutter contre ses différents problèmes physiques, il prend des anti-inflammatoires de manière excessive qui lui provoquent, par la suite, deux perforations intestinales.

Dans ce cas, n’importe quel organe creux de l’appareil digestif peut être perforé, ce qui laisse s’écouler du contenu intestinal et peut entraîner une septicémie, voire le décès, si une opération n’est pas réalisée en urgence.

"C'est un condensé de tout ce qu'il faut pour réussir. On ne peut pas comprendre ma carrière sans évoquer les étapes que j'ai franchies, (…) surtout avec un problème chronique comme celui que j'ai eu dès le début de ma carrière." C’est ce qu’a déclaré Rafael Nadal au journal sportif espagnol, Marca, à l’occasion de la sortie du documentaire sur sa carrière, "Rafa", diffusé sur Netflix. Lors de cet entretien, l’athlète dévoile avoir souffert de problèmes physiques. "Je pense que tout part d'une seule chose : mon pied. La solution qui m'a permis de continuer à jouer au tennis a été la semelle orthopédique pour prévenir cette blessure. Mais cela a perturbé le reste de mon corps. Je pense donc que c'est là que tous mes problèmes ont commencé, même si cela m'a permis d'avoir une longue carrière."

"Deux perforations intestinales" liées à la prise excessive d’anti-inflammatoires

En raison de ses douleurs persistantes, le tennisman avoue avoir pris des anti-inflammatoires de manière excessive. "Il y a eu de nombreux jours où je me disputais avec mon kinésithérapeute pour savoir si je devais en prendre ou non. C'était lui qui en avait, je lui en demandais et il me les donnait. Et un jour, j’ai dit : 'Bon, c’est moi qui décide quand prendre des anti-inflammatoires, quand ne pas en prendre, combien j’en prends ou combien je n’en prends pas.' Tout simplement parce que, ça me mettait mal à l’aise de devoir demander tout le temps alors que je savais que l’autre personne n’était pas d’accord avec ça. Mais de mon point de vue, c'était ça ou pas de tennis. Alors quand je dis qu'il y a une limite entre le bien et le mal, c'est parce qu'au final, je sais que c'est mauvais pour mon corps. D'ailleurs, j'ai eu deux perforations intestinales. Mais sans ça, ma carrière aurait été complètement différente."

Perforation du trouble digestif : septicémie ou décès faute de prise en charge

Les perforations intestinales subies par le sportif correspondent à un trou dans n’importe quel organe creux de l’appareil digestif. Cela provoque l’écoulement du contenu intestinal et peut entraîner une septicémie, à savoir une infection de la circulation sanguine potentiellement mortelle, et le décès du patient si une intervention chirurgicale n’est pas réalisée en urgence. Dans son cas, les anti-inflammatoires en sont responsables, mais ce trouble, se manifestant par une douleur intense soudaine dans le thorax ou l’abdomen et un abdomen douloureux à la palpation, peut aussi être provoquée par des corps étrangers accidentellement avalés traversent le corps humain sans difficulté, mais parfois se coincent et entraînent une perforation.

D’après le Manuel MSD, le patient concerné doit être opérée en urgence afin de stopper l’écoulement du contenu intestinal dans la cavité abdominale ou thoracique. "Les médecins décident de l’opération spécifique qu’ils vont effectuer suivant l’emplacement et la cause de la perforation. (…) Avant l’intervention, le patient reçoit des liquides et des antibiotiques par voie intraveineuse."