Médaillée au JO de Paris, la tenniswoman Gabriela Dabrowski a vaincu le cancer du sein

Après sa médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris, Gabriela Dabrowski s’est qualifiée pour les quarts de finale à Wimbledon, avec sa partenaire Erin Routliffe, lundi 7 juillet. Si elle a perdu ce match, la joueuse canadienne revient de loin. En 2024, elle a été diagnostiquée d’un cancer du sein.

La grosseur dans le sein était un cancer

La sportive l’a annoncé en fin d’année dernière sur les réseaux sociaux. "Comment quelque chose de si petit peut provoquer un si gros problème, interrogeait-elle alors. C’est la question que je me suis posée quand j’ai été diagnostiquée d’un cancer du sein à la mi-avril. Je sais que cela va en choquer certains, mais je vais bien et j’irai bien. La détection précoce sauve des vies." Dans son message, elle raconte avoir senti une bosse dans son sein au printemps 2023. Quelques mois plus tard, elle en parle à un médecin, qui lui dit de ne pas s’inquiéter. Un an après, lors d’examens organisés par la Women’s Tennis Association, une médecin lui recommande de faire une mammographie. Gabriela Dabrowski reçoit un coup de fil pour lui annoncer les résultats : il faut qu’elle fasse une biopsie. Dès le lendemain, elle se rend dans un hôpital et le diagnostic lui parvient quelques heures plus tard. "Ce sont des mots que vous ne pensez jamais entendre, et en un instant votre vie est bouleversée", raconte-t-elle. Peu de temps après, les médecins lui annoncent que son cancer n’est pas à un stade avancé, et qu’il n’y a pas eu de propagation dans les ganglions mammaires.

Gabriela Dabrowski et le cancer du sein : des victoires sportives et un combat personnel

Cela permet à la joueuse d’éviter la chimiothérapie, mais elle doit subir deux interventions chirurgicales, tout en poursuivant l’entraînement. À deux semaines du tournoi de Nottingham, elle ne parvient pas à lever le bras pour servir. Mais elle s’obstine et repousse certains traitements pour pouvoir participer à Wimbledon, où elle accède aux finales en double mixte, et aux Jeux Olympiques de Paris. À CNN, elle confie qu’elle n’a jamais visé de médaille, mais seulement d’avancer jour après jour, alors que tout était très difficile. "Honnêtement, je m’endormais en pensant à la façon dont j'allais survivre le lendemain, glisse-t-elle. Ce que j'allais essayer de manger, j’espérais que je dormirais bien, et si je ne le faisais pas, comment j’allais gérer cela. J'ai décomposé les choses en de toutes petites victoires réalisables... Et puis les bons résultats sont arrivés."

Cancer du sein : la prévention est primordiale

Sur son compte Instagram, elle explique avoir ressenti le besoin de partager son histoire. "Je suis totalement conscience de la chance que j’ai d’être en forme, car de nombreuses personnes n’ont pas le luxe de pouvoir parler de leur histoire." Aujourd'hui remise de la maladie, elle rappelle l’importance de détecter le cancer suffisamment tôt. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 670.000 décès étaient liés à cette maladie dans le monde en 2022. "Les traitements contre le cancer du sein sont plus efficaces et mieux tolérés lorsqu’ils sont commencés tôt et suivis jusqu’au bout", souligne l’organisation. Dans la moitié des cas, les femmes ne présentent aucun facteur de risque spécifique.