Cancer du pancréas : ce médicament annonce-t-il une révolution dans la prise en charge ?

L'ESSENTIEL Le daraxonrasib a doublé la survie médiane par rapport à la chimiothérapie.

Cette thérapie ciblée agit contre les protéines RAS impliquées dans la majorité des cancers du pancréas.

Les résultats pourraient conduire à un nouveau standard de traitement.

Longtemps considéré comme l’un des cancers les plus difficiles à traiter, le cancer du pancréas métastatique pourrait bientôt bénéficier d’un nouveau traitement. Présenté lors du congrès annuel de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2026 et publié dans le New England Journal of Medicine, un essai international montre des résultats prometteurs avec le daraxonrasib, un médicament ciblé administré par voie orale.

Une thérapie ciblée contre une anomalie très fréquente

Le cancer du pancréas reste l’un des cancers les plus redoutés. Il est souvent diagnostiqué à un stade avancé, lorsque les cellules cancéreuses se sont déjà propagées à d’autres parties du corps. Les traitements disponibles reposent principalement sur la chimiothérapie, mais leurs effets restent souvent limités, notamment lorsque la maladie continue de progresser après un premier traitement. C’est dans ce contexte que le daraxonrasib a été évalué dans l’essai clinique de phase III RASolute 302, mené auprès de 500 patients en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Les résultats sont frappants : les patients ayant reçu le daraxonrasib ont vécu en moyenne 13,2 mois, contre 6,7 mois pour ceux traités par une deuxième ligne de chimiothérapie. Le nouveau médicament a également permis de ralentir la progression de la maladie : en moyenne, les patients ont vécu 7,2 mois sans aggravation de leur cancer, contre 3,6 mois avec la chimiothérapie. Pour le Dr Brian Wolpin, du Dana-Farber Cancer Institute, ces données sont particulièrement encourageantes. "Il s'agit du premier inhibiteur de RAS évalué dans un vaste essai randomisé chez des patients atteints d'un cancer du pancréas", souligne-t-il dans un communiqué.

Vers un nouveau standard de traitement ?

L’une des particularités du daraxonrasib est qu’il cible les protéines RAS, impliquées dans la croissance de la grande majorité des cancers du pancréas. Plus de 90 % des patients présentent en effet une anomalie du gène KRAS, qui appartient à cette famille de protéines. Autre avantage : le traitement se prend chaque jour sous forme de comprimé, sans perfusion. Quant aux effets secondaires, ils ont été jugés globalement gérables. Les plus fréquents étaient des éruptions cutanées, des inflammations de la bouche, des nausées et des diarrhées.

Selon Brian Wolpin, "il est enthousiasmant de constater que nous pourrions bientôt aider les patients atteints d'un cancer du pancréas métastatique d'une manière que nous n'avions jamais pu auparavant, en améliorant à la fois leur survie et leur qualité de vie". Si le médicament obtient les autorisations nécessaires, il pourrait devenir le nouveau traitement de référence après l'échec d'une première chimiothérapie. Une autre étude est déjà en cours pour évaluer son utilisation dès le début de la prise en charge.