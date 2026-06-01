Pourquoi les ados doivent se méfier de ces soins pour la peau

L'ESSENTIEL Sur les réseaux sociaux, dans de nombreuses vidéos, de jeunes adolescent(e)s se filment en train d’utiliser des produits cosmétiques.

Une dermatologue alerte sur les risques d’une utilisation sur une peau jeune : sécheresse cutanée, irritations ou encore réactions allergiques douloureuses.

Pour les jeunes adolescents, elle préconise une routine simple : protection solaire le matin et se nettoyer le visage le soir.

Quelle est la meilleure routine beauté ? Quels produits cosmétiques utiliser pour avoir une belle peau ? Depuis quelques années, les adolescentes - majoritairement des filles - se posent ce genre de questions et ce, de plus en plus tôt. Sur les réseaux sociaux, certaines vont même jusqu’à faire la promotion de ce qu’elles utilisent au quotidien et en vantent les vertus.

Irritations et sécheresse cutanée : les risques des cosmétiques chez les jeunes

Si cette pratique peut faire sourire, elle n’a rien d’anodin. Dans un communiqué, la dermatologue Anikó Kovács, de l'Université Semmelweis, en Hongrie, alerte sur les risques de l’utilisation de ces produits chez les plus jeunes.

En utilisant des cosmétiques destinés aux adultes, les jeunes adolescents peuvent abîmer leur peau, plus sensible et vulnérable aux ingrédients actifs que celle des adultes. Ils risquent notamment de développer une sécheresse cutanée (surtout avec les produits anti-acné très asséchants), des irritations et des réactions allergiques douloureuses ou prurigineuses.

Autre risque : l’hyper hydratation. En effet, quand la peau est jeune, elle n’a pas besoin d’être hydratée. Appliquer des crèmes nourrissantes est inutile et c'est même une très mauvaise idée. Selon la dermatologue, ce type de produits peut provoquer une inflammation de la peau autour de la bouche chez les adolescents.

Moins de produits cosmétiques les jeunes utilisent, mieux c’est !

“Il est important de faire la distinction entre les cas où un jeune a réellement un problème de peau et ceux où sa peau est parfaitement saine”, précise le Dr Anikó Kovács. Pour trancher, le mieux reste de consulter un dermatologue plutôt que de multiplier les crèmes.

Car c’est justement l’excès de produits qui est nocif. Le Dr Anikó Kovács recommande au contraire de n’utiliser que quelques produits, en demandant toujours l’avis à un professionnel de santé et en privilégiant ceux respectant les normes européennes.

Pour les jeunes adolescents sans problème de peau, elle préconise une “routine beauté” très simple : application d’une protection solaire avant de sortir et un nettoyage doux du visage le soir. Pour cela, le Dr Anikó Kovács conseille de l’eau micellaire sans parfum.

Un retour au naturel qui a déjà séduit les adultes. Selon une enquête menée en 2020 par l’IFOP, le nombre de Françaises se maquillaient quotidiennement a largement baissé après le confinement. Fin 2020, elles n’étaient que 21 % à le faire, contre 42 % en 2017.