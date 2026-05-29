Grains de beauté : comment vérifier soi-même qu’ils ne sont pas cancéreux

L'ESSENTIEL L’auto-examen régulier de la peau aide à détecter précocement les mélanomes.

La règle "ABCDE" permet d’identifier les grains de beauté suspects.

Une consultation chez un dermatologue ou un médecin reste indispensable.

Un grain de beauté qui change de couleur, une tache qui apparaît soudainement, une lésion qui ne cicatrise pas… Ces signaux passent souvent inaperçus alors même qu’ils peuvent révéler un mélanome, la forme la plus agressive des cancers de la peau. Face à l’augmentation des cas, et avec le soleil qui fait son grand retour, les dermatologues rappellent l’importance d’une surveillance régulière de la peau et d’un dépistage précoce – à commencer par celui que l’on peut faire soi-même.

La règle ABCDE : le réflexe pour repérer les signes d’alerte

Selon la Fondation pour la recherche sur le cancer et l’Assurance Maladie, l’auto-examen de la peau reste le meilleur moyen de détecter précocement un mélanome. Les spécialistes recommandent de l’effectuer tous les trois mois, notamment chez les personnes à risque (prédisposition familiale, présence de nombreux grains de beauté...).

Pour identifier un grain de beauté suspect, les dermatologues s’appuient sur la règle ABCDE : "A" pour asymétrie, "B" pour bords irréguliers, "C" pour couleur non homogène, "D" pour diamètre supérieur à 6 mm et "E" pour évolution rapide. Le "signe du vilain petit canard" est également considéré comme un bon indicateur, selon la Fondation ARC : un grain de beauté différent des autres doit attirer l’attention. Comme le rappelle le Syndicat National des Dermatologues-Vénérologues (SNDV), "tous les grains de beauté d’une personne se ressemblent". Celui qui paraît inhabituel mérite donc une surveillance particulière.

Un examen minutieux de tout le corps

L’Assurance Maladie insiste sur l’importance d’examiner l’ensemble du corps, y compris les zones souvent oubliées : cuir chevelu, nuque, oreilles, paume des mains, plante des pieds, ongles ou encore région génitale. Pour réaliser cet auto-examen, il est conseillé de se placer dans une pièce bien éclairée avec un miroir sur pied et un miroir à main. Certaines zones difficiles d’accès, comme le dos ou le cuir chevelu, peuvent nécessiter l’aide d’un proche.

Le SNDV recommande aussi de prendre des photos de référence afin de suivre l’évolution des grains de beauté au fil du temps. Une application gratuite, iSkin, développée par l’Institut Gustave Roussy, permet de faciliter cette surveillance.

Le dermatologue reste indispensable

Malgré l’essor des applications d’intelligence artificielle promettant de détecter un cancer de la peau, les professionnels restent prudents. "Un avis médical est indispensable pour le dépistage des cancers de la peau", rappelle l’Assurance Maladie. En consultation, le dermatologue utilise en effet un dermatoscope, une loupe spécifique permettant d’observer les lésions cutanées avec précision. Il peut aussi procéder à une biopsie pour déterminer si le grain de beauté est cancéreux ou non. "Dans 80% des cas, le mélanome est bénin, une extraction est faite in situ et la guérison est immédiate", note le SNDV.

La dermatologue Isabelle Gallay, dudit syndicat, rappelle qu’"en cas de doute, le bon réflexe est toujours d’aller consulter son dermatologue". Elle souligne aussi qu’une évolution rapide d’un grain de beauté doit alerter : "S’il change, s’il grossit, s’il devient rugueux en trois mois, il faut aller consulter".

La spécialiste rappelle enfin que la meilleure prévention reste de se protéger du soleil : éviter l’exposition entre 11 h et 16 h, porter un chapeau et appliquer une crème solaire adaptée.