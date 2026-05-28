Pour booster votre humeur, buvez du jus de fruits (mais pas n'importe lequel)

L'ESSENTIEL Une étude britannique suggère qu’un verre quotidien de jus de fruit pourrait améliorer le moral.

Les participants ont montré une baisse des scores de dépression après quatre semaines.

Les chercheurs estiment que de simples changements alimentaires peuvent soutenir la santé mentale.

Boire chaque jour un verre de jus de fruit frais ou un smoothie peut-il vraiment améliorer le bien-être mental ? C’est du moins ce que suggère une équipe de chercheurs de l’université de Newcastle, au Royaume-Uni. D’après leur étude, publiée dans le British Journal of Nutrition, le fait d’intégrer une petite portion de jus de fruits – pur à 100 % évidemment – dans son alimentation quotidienne pourrait contribuer à réduire certains symptômes dépressifs.

Une étude sur les petits consommateurs de fruits et légumes

Les travaux se sont basés sur 42 adultes consommant initialement "deux portions ou moins" de fruits et légumes par jour. Pendant quatre semaines, les chercheurs ont réparti les participants en trois groupes. Le premier a conservé ses habitudes alimentaires ; le deuxième a été encouragé à atteindre les recommandations "5 fruits et légumes par jour" uniquement avec des produits entiers ; le troisième a suivi le même objectif, mais avec "un verre quotidien de jus de fruit ou un smoothie". Tous les volontaires ont bénéficié d’un accompagnement éducatif et d’une aide financière de près de 12 euros par semaine (10 livres sterling) afin de lever certains freins liés au coût des aliments frais.

Résultat : les deux groupes ont augmenté leur consommation de fruits et légumes, mais seuls les participants consommant du jus de fruit ont montré une baisse significative des scores de dépression. Dans le détail, les chercheurs ont évalué l’état psychologique des participants grâce à des questionnaires reconnus sur l’anxiété et la dépression. Les personnes consommant des jus de fruits et smoothies ont obtenu des scores 2,52 points plus bas sur une échelle de 27 points par rapport au groupe témoin.

Autre élément notable : malgré les inquiétudes fréquentes autour du sucre contenu dans les jus de fruits, l’étude n’a observé "aucun effet négatif sur les marqueurs de santé métabolique" après quatre semaines.

Le prix des aliments frais reste un obstacle

"Cette découverte est prometteuse et mérite d’être approfondie", estime le Dr Oliver Shannon, maître de conférences en nutrition et vieillissement à l’Université de Newcastle, dans un communiqué. Il souligne également que "de simples changements alimentaires, comme augmenter sa consommation de fruits, y compris via un verre de jus quotidien, pourraient jouer un rôle dans le soutien du bien-être mental".

Selon les chercheurs, cette approche pourrait représenter une solution pratique face aux difficultés économiques actuelles. Car, comme le rappelle le Dr Shannon, "le prix des produits frais constitue souvent un obstacle pour les personnes qui essaient de manger davantage de fruits et légumes".