Réchauffement climatique : le chikungunya bientôt installé en Europe ?

L'ESSENTIEL Le chikungunya pourrait progresser vers les régions tempérées d’ici 2100.

Le moustique tigre joue un rôle central dans cette expansion.

Les chercheurs appellent les autorités sanitaires à anticiper sa propagation.

Il provoque une forte fièvre, d'intenses douleurs articulaires intenses, une fatigue extrême… Le chikungunya, longtemps cantonné aux régions tropicales, pourrait progressivement gagner l’Europe et l’Amérique du Nord sous l’effet du réchauffement climatique. Une nouvelle étude, publiée dans la revue Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, alerte sur une expansion du virus d’ici à 2100, portée par la progression des moustiques vecteurs de la maladie tropicale.

Le chikungunya, un virus déjà sous surveillance

Classé parmi les "maladies tropicales négligées" par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le chikungunya est transmis par les moustiques Aedes. Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), environ 33.000 cas symptomatiques et neuf décès ont déjà été recensés dans le monde depuis le début de l’année 2026, principalement en Amérique du Sud. Pour l’instant, le virus n’est pas endémique en Europe ou en Amérique du Nord : les cas recensés concernent surtout des voyageurs revenant de zones tropicales ou subtropicales. Mais cette situation pourrait évoluer rapidement.

Dans leur étude, les chercheurs de l’université de médecine chinoise du Zhejiang estiment en effet que "le virus s’étendra davantage vers le nord dans les régions tempérées, notamment le nord-est de l’Amérique du Nord, l’Europe centrale et l’Asie de l’Est". Les scientifiques expliquent cette menace par l’adaptation croissante du virus au moustique tigre asiatique, Aedes albopictus, une espèce qui supporte mieux les climats tempérés que le moustique Aedes aegypti, historiquement responsable de la transmission.

Le tournant aurait eu lieu lors de l’épidémie de 2005-2006 à La Réunion, à Maurice et en Inde. Les chercheurs avaient alors identifié une mutation du virus, baptisée "E1-A226V", favorisant sa transmission par le moustique tigre. "Le moustique tigre asiatique était particulièrement important, expliquant plus de 70 % de la distribution prédite du virus", résume le Dr Yang Wu, co-auteur de l’étude et chercheur au Guangzhou Customs Technology Center, dans un communiqué.

Quels sont les futurs foyers potentiels ?

Grâce à des dizaines de milliers de données géolocalisées et à 16 scénarios climatiques élaborés par le GIEC, les chercheurs ont pu modéliser l’évolution potentielle des zones à risque jusqu’en 2100. Verdict : l’Europe centrale, le nord-est de l’Amérique du Nord et l’Asie orientale apparaissent comme de futurs foyers potentiels.

Face à ces projections, les auteurs appellent les autorités sanitaires à agir dès maintenant. "Le public n’a pas besoin de paniquer, mais les systèmes de santé doivent se préparer tôt", avertit le Dr Ye Xu, qui a participé aux travaux. Les chercheurs recommandent notamment de renforcer la surveillance des moustiques Aedes, de former les médecins à reconnaître rapidement les symptômes et de développer des plans d’intervention avant l’apparition de foyers épidémiques.