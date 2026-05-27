Glaces : comment éviter la rupture de la chaîne du froid ?

L'ESSENTIEL Recongeler un produit décongelé favorise la prolifération de bactéries. Ce qui peut provoquer des troubles de la santé comme des intoxications alimentaires ou des gastro-entérites.

Lors de l’achat, il faut placer les produits frais réfrigérés, pasteurisés, surgelés ou congelés dans un sac isotherme.

Le temps de trajet doit être limité au maximum. Les glaces doivent être placées rapidement dans le congélateur à l'arrivée.

En mai fait ce qui te plaît dit l’adage… Avec cet épisode caniculaire où les températures oscillent entre 30 et 35 degrés et même des pics de "38, voire 39 degrés" attendus dans certaines régions, nos envies de glaces deviennent presque dévorantes. Mais attention avant de remplir votre congélateur de sorbets, cornets et esquimaux. Plusieurs bons gestes sont à respecter pour ne pas briser la chaîne du froid et transformer votre pause fraîcheur en nid à bactéries.

Chaîne du froid : les conseils pour préserver les glaces lors des fortes chaleurs

Lorsque les aliments prennent des coups de chaud et que la chaîne du froid est rompue, certaines bactéries peuvent se développer et causer des intoxications alimentaires, des salmonelloses, des listérioses ou des encore des gastro-entérites. Les glaces ne font pas exception, surtout si elles contiennent du lait, des œufs ou de la crème.

Quand il fait très chaud, ces produits peuvent commencer à décongeler en quelques dizaines de minutes. Pour les conserver dans les meilleures conditions, il est conseillé de partir en course avec un sac isotherme ou une glacière souple. Pensez à prendre des accumulateurs de froid congelés si vous en avez. De plus, il faut également vérifier que votre congélateur est bien réglé à -18 degrés. Et, pour un fonctionnement optimum, l’appareil doit être dégivré au moins une fois par an.

"Le givre se forme naturellement après chaque ouverture de la porte du congélateur : l’humidité de l’air ambiant qui entre dans l’appareil se fige sur les parties les plus froides. Progressivement, la couche de givre fait perdre à l’appareil son efficacité et il devient plus difficile de compenser ces entrées d’air ambiant pour y maintenir la température à -18 °C", prévient le ministère de l’Agriculture sur son site.

Dans le magasin, prenez les glaces et surgelés en dernier, soit juste avant de passer à la caisse afin de réduire au maximum leur période hors d’un congélateur. Placez immédiatement les glaces dans votre sac isotherme. Lors du trajet retour, évitez les arrêts prolongés en voiture, surtout en plein soleil. Si vous n’avez pas de glacière avec des pains de glace, il est conseillé de rentrer en moins de 30 minutes.

Une fois arrivée à la maison, le premier geste doit être de ranger les produits surgelés et les glaces au congélateur en veillant à réduire au maximum le temps d’ouverture de la porte.

Pourquoi il ne faut pas recongeler vos glaces fondues ?

Si malgré vos efforts, les glaces ont fondu, il ne faut surtout pas tenter de les recongeler. "Si l’on prend un aliment qui contient un type de bactérie qui se reproduit toutes les 20 minutes, qu’il est resté 3 heures à température ambiante et a mis 3 heures à être complètement recongelé, cet aliment peut contenir à la fin 1.024 fois plus de bactéries qu’à l’origine. Et ce nombre augmente au fil des décongélations/recongélations", explique le ministère de l’Agriculture. "Pour certains types de bactéries, ce nombre ne sera pas suffisant pour provoquer une intoxication, pour d’autres si. Dans tous les cas, il vaut mieux s’abstenir de recongeler un produit décongelé". Il faut être particulièrement prudent si les desserts glacés sont donnés aux personnes vulnérables comme les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées.

Plusieurs éléments permettent de savoir si les glaces présentent dans votre freezer ont subi une rupture de la chaîne du froid au préalable :