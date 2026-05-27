Tabac : le recours aux dispositifs d’aide au sevrage en hausse en 2025

L'ESSENTIEL D’après un rapport de l’OFDT, les volumes de tabac vendus dans le réseau des buralistes ont diminué de 8,2 % par rapport à 2024.

En parallèle, le vapotage progresse, notamment chez les jeunes avec 6,8 % des lycéens qui ont eu recours aux cigarettes électroniques en 2024, contre 3,8 % en 2022.

Entre 2024 et 2025, les ventes de traitements de substitution nicotinique réalisées en pharmacie ont augmenté de 7 %.

En amont de la Journée mondiale sans tabac, ce dimanche 31 mai, l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) publie son bilan annuel. Ce dernier montre que la baisse des ventes de tabac se poursuit en France.

La baisse des ventes de tabac se confirme

Dans le détail, les volumes de tabac vendus dans le réseau des buralistes ont diminué de 8,2 % en 2025 par rapport à 2024. En outre, les ventes de cigarettes et de tabac à rouler ont aussi baissé (- 8,7 % et - 9,6 %). "La hausse des taxes en Belgique et au Luxembourg a entraîné un report sur le territoire français des acheteurs qui allaient auparavant se fournir à l’étranger." Cependant, une hausse de 5,8 % est constatée pour les autres tabacs à fumer (narguilé, tabac à pipe, à tuber, blunts...).

Fait important : moins d’un adulte de 18 à 75 ans sur cinq fume tous les jours en 2024. "Il s’agit de la prévalence la plus faible jamais enregistrée depuis 2000. Le tabagisme chez les jeunes est également en recul, quelle que soit la fréquence d’usage considérée." En revanche, le vapotage gagne du terrain. En effet, 6,1 % des adultes utilisent quotidiennement des cigarettes électroniques en 2023 et 6,8 % des lycéens y ont recours en 2024, contre 2,7 % et 3,8 % en 2022.

Une hausse des ventes de traitements de substitution nicotinique

Selon les données de l’OFDT, les stratégies de sevrage sont toujours prisées. Entre 2024 et 2025, les ventes de traitements de substitution nicotinique réalisées en pharmacie ont connu une augmentation de 7 %. "Depuis 2019, les volumes vendus ont ainsi augmenté de 58 %, tendance favorisée par l’ensemble des politiques publiques qui incitent à la sortie du tabagisme, parmi lesquelles la disparition du forfait TNS (Travailleur Non Salarié) au 1er janvier 2019, remplacé par un remboursement à hauteur de 65 %."

Plus précisément, les ventes de substituts sous forme orale continuent de progresser (+ 8,2 % entre 2024 et 2025). Les ventes de patchs augmentent également de 5,2 % à jours constants. "Les prescriptions médicamenteuses (Zyban ou Champix) restent basses et représentent une part marginale du marché en 2025. Pour rappel, le Champix a été suspendu et retiré du marché en France en 2021 à cause de la présence de nitrosamines dans certains lots, des substances potentiellement cancérogènes. Le Zyban, utilisé depuis les années 2000, est beaucoup moins prescrit aujourd’hui, en raison de son profil d’effets secondaires (insomnies, troubles de l’humeur, crises convulsives rares)."

L’observatoire note aussi un recours accru à l’aide téléphonique. En effet, le site Tabac Info Service a enregistré 4.241.975 visites en 2025 contre 4.001.918 visites en 2024. Autre constat : le nombre d’appels traités par les tabacologues du dispositif (traduisant un accompagnement personnalisé et régulier des fumeurs suivis) est de 61.002 (+ 5,2 % par rapport à 2024).