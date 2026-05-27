Anémie : ce jus de fruit réduit le risque

L'ESSENTIEL 5 % des femmes non ménopausées souffrent d'une anémie.

Une étude montre que la consommation de jus de goyave aide à réduire les carences en fer.

Les chercheurs appellent à intégrer la goyave dans les recommandations alimentaires.

On estime que 25 % des femmes non ménopausées en France présentent un déficit en fer et 5 % sont anémiées (taux d’hémoglobine inférieur à 120 g/l). Ce trouble provoque une fatigue persistante, un essoufflement à l’effort, des palpitations, des vertiges et dans les cas plus graves une fragilité du système immunitaire, une insuffisance cardiaque ou encore un risque d’accouchement prématuré chez les femmes enceintes.

Pour éviter ces complications, les femmes se voient prescrire une supplémentation en fer. Mais selon une étude publiée dans BMJ Nutrition Prevention & Health, il serait intéressant de leur conseiller aussi de boire un verre de jus de goyave tous les jours pour réduire les risques.

Le jus de goyave aide à réduire les carences en fer

Comme la vitamine C favorise l’absorption du fer, les chercheurs se sont penchés sur la composition des fruits. Ils ont alors noté que la goyave en contient jusqu'à quatre fois plus que les oranges (pour 100 g). Elle apporte également de la vitamine A, des folates, des fibres alimentaires et une quantité modérée de fer. Ils ont voulu étudier l'intérêt de ce produit pour les femmes anémiées.

Ils ont repris l’ensemble des études menées sur l’alimentation et les carences en fer. Au total, ils ont identifié 12 études quantitatives portant sur 235 femmes et adolescentes. L’analyse révèle que les patientes buvant du jus de goyave affichaient une augmentation moyenne significative de leur taux d’hémoglobine de 1,71 g/dL. Dans le détail, la consommation de jus de goyave faisait grimper le taux de 1,52 g/dl chez les adolescentes et de 1,84 g/dl chez les femmes enceintes.



Dans les cinq études comparant la combinaison du jus de goyave et la prise de suppléments de fer à la supplémentation en fer seule, la différence moyenne était de 1,29 g/dl de plus avec la combinaison fruits et compléments.

Anémie chez les femmes : intégrer la goyave aux recommandations alimentaires

Pour les auteurs, leurs résultats sont prometteurs. "Une augmentation de 1 à 2 g/dl pourrait permettre aux personnes souffrant d’anémie légère ou modérée de passer à une catégorie non anémique, améliorant ainsi la fatigue, les fonctions cognitives et la productivité", soulignent-ils dans leur communiqué. Si leurs résultats doivent encore être confirmés avec des études plus étendues, ils estiment qu’il serait “judicieux” d’intégrer la goyave dans les conseils diététiques pour la prévention de l'anémie, surtout dans les pays où le fruit exotique pousse.

"L’intégration du jus de goyave dans les programmes de nutrition scolaire, les programmes de soins prénatals ou les initiatives de santé communautaire pourrait constituer une approche réalisable pour lutter contre l’anémie légère à modérée, conformément à la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition (2016-2025), qui met l’accent sur la diversification alimentaire et les aliments riches en nutriments d’origine locale", concluent les experts.