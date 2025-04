Anémie pendant la grossesse : risque de malformation cardiaque pour le bébé

L'ESSENTIEL Présent chez un tiers des femmes enceintes au cours du troisième trimestre de grossesse, l’anémie, causée principalement par une carence en fer, se traduit par une diminution du nombre des globules rouges dans le sang.

Une étude britannique montre que le risque de donner naissance à un enfant souffrant de malformations cardiaques est 47 % plus élevé chez les mères anémiques.

Une supplémentation en fer périconceptionnel pourrait constituer une intervention peu invasive et peu coûteuse pour la prévention de certaines maladies coronariennes.

L’anémie, qui se caractérise par une diminution du nombre des globules rouges dans le sang, survient chez un tiers des femmes enceintes au cours du troisième trimestre de grossesse, selon le Manuel MSD. Son "diagnostic est porté lorsque le taux d'hémoglobine est inférieur à 10,5 g/dl à partir du second trimestre", précise l’Assurance Maladie. En général, les causes sont la carence en fer et le déficit en folates. L’anémie durant la grossesse est associée à des effets indésirables maternels, comme un accouchement prématuré et un décollement placentaire, mais également à des effets néonataux indésirables, tels qu’une mort fœtale tardive et des troubles sur le développement neurologique.

47 % de risque de malformations cardiaques chez les bébés en cas d’anémie maternelle

Récemment, des chercheurs de l’université d'Oxford (Royaume-Uni) ont montré que l’anémie chez les femmes enceintes augmentait aussi le risque de malformations cardiaques chez les nouveau-nés. Pour parvenir à cette conclusion, ces derniers ont analysé les données dossiers médicaux de 2.776 femmes dont l'enfant avait été diagnostiqué avec une cardiopathie congénitale et qui ont été comparées à 13.880 femmes dont les enfants n'étaient pas atteints de cette maladie. Dans le détail, le taux d’hémoglobine dans le sang des patientes a été mesuré au cours des 100 premiers jours de la grossesse.

D’après les résultats, publiés dans la revue BJOG An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 123 des enfants souffrant une cardiopathie congénitale et 390 des jeunes dont la fonction cardiaque était normale présentaient une anémie. Après avoir tenu compte de facteurs d'influence potentiels, le risque de donner naissance à un enfant atteint de malformations cardiaques était 47 % plus élevé chez les mères anémiques.

"Une supplémentation en fer généralisée pour les femmes"

"Étant donné que la carence en fer est la cause première de nombreux cas d'anémie, une supplémentation en fer généralisée pour les femmes - à la fois lorsqu'elles essaient d'avoir un enfant et lorsqu'elles sont enceintes - pourrait contribuer à prévenir les cardiopathies congénitales chez de nombreux nouveau-nés avant qu'elles ne se développent", ont conclu les auteurs.