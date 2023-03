Anémie : et s’il était possible de la dépister grâce à une simple photo ?

L'ESSENTIEL L’anémie touche 42 % des enfants de moins de cinq ans dans le monde.

Des scientifiques ont mis au point un algorithme colorimétrique, qui à partir d’une photo du visage prise par un smartphone, examine le blanc de l’œil, les paupières et la lèvre inférieure d’un patient.

Grâce à la concentration d'hémoglobine dans le sang, cette méthode non-invasive est capable de dépister l'anémie avec une sensibilité de 92,9 % et une spécificité de 89,7 %.

C’est un véritable problème de santé publique mondial. L’anémie touche 42 % des enfants de moins de cinq ans et 40 % des femmes enceintes dans le monde, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). "Lorsqu'elle survient pendant l'enfance, elle peut accroître la vulnérabilité aux maladies infectieuses et entraver le développement cognitif", ont indiqué des scientifiques de l'UCL et de l'université du Ghana.

Pour rappel, cette affection est définie par une baisse anormale du taux d’hémoglobine dans le sang. Cette substance est présente dans les globules rouges (ou hématies) du sang. "L’hémoglobine sert à transporter l’oxygène" vers tous les organes, précise l’autorité sanitaire. Cette maladie, dont la cause la plus fréquente est la carence en fer, se manifeste par une fatigue persistante, des vertiges, une pâleur, des essoufflements ou encore des palpitations.

Anémie : un algorithme colorimétrique qui analyse trois régions du visage

Traditionnellement, le diagnostic de l'anémie nécessite des prélèvements sanguins, "ce qui peut s'avérer coûteux pour les patients et les systèmes de santé". C’est pourquoi les chercheurs anglais et ghanéens ont trouvé une nouvelle technique non-invasive qui permet de diagnostiquer une anémie. Ils savaient que l'hémoglobine avait une couleur particulière en raison de la façon dont elle absorbe la lumière.

Dans le cadre d’une récente étude, les auteurs ont ainsi mis au point un algorithme colorimétrique. Ce dernier "analyse trois régions du visage : le blanc de l’œil, les paupières et la lèvre inférieure. Elles ont été choisies pour avoir une pigmentation cutanée minimale qui occulte la chromaticité du sang", a spécifié l’équipe. Pour pouvoir utiliser cet algorithme, il convient de prendre une photo de son visage sur un smartphone.

Cette méthode évalue le taux d’anémie avec une précision de 91 %

Afin de tester leur dispositif, les scientifiques ont recruté 62 enfants âgés de moins de 4 ans. Au total, 43 enfants avaient pris des photos de bonne qualité. Selon les résultats, publiés dans la revue Plos One, cette méthode a été capable de dépister l'anémie, grâce à la concentration d'hémoglobine dans le sang, avec une sensibilité (vrai positif) de 92,9 % et une spécificité (vrai négatif) de 89,7 %.

"Nous sommes ravis de voir ces résultats prometteurs dans un groupe qui est souvent sous-représenté dans la recherche sur les diagnostics par smartphone. Une technique abordable et fiable de dépistage de l'anémie à l'aide d'un smartphone pourrait améliorer durablement la qualité de vie d'un grand nombre de personnes", a expliqué Thomas Wemyss, auteur des travaux, dans un communiqué.