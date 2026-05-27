Pourquoi la mémoire vacille-t-elle après la ménopause ?

L'ESSENTIEL Chez les femmes ménopausées, la matrice extracellulaire, région clé pour la mémoire, est perturbée par la diminution de la production d’œstrogènes.

Cela pourrait contribuer au risque plus élevé de maladie d’Alzheimer chez les patientes.

Selon les chercheurs, les futures thérapies devraient permettre de restaurer ou protéger cet environnement cérébral lié aux œstrogènes au lieu de viser uniquement les plaques amyloïdes.

Près des deux tiers des Américains atteints de la maladie d'Alzheimer sont des femmes, mais les raisons de leur plus grande vulnérabilité restent encore mal comprises, d’après des scientifiques de l'université Northwestern (États-Unis). Depuis longtemps, les chercheurs supposent que la diminution des taux d’œstrogènes, produits principalement dans les ovaires mais aussi dans le cerveau, le tissu adipeux, les os, les muscles, les vaisseaux sanguins et le tissu mammaire, après la ménopause pourrait réduire les défenses naturelles du cerveau contre les pertes de mémoire et la neurodégénérescence.

La matrice extracellulaire est altérée chez les femmes ménopausées

Pour en avoir le cœur net, les auteurs ont mené une étude au cours de laquelle ils ont examiné des souris mâles et femelles jeunes (6 à 8 mois) et âgées (plus de 19 mois), avec ou sans diminution des œstrogènes cérébraux. Les rongeurs étaient génétiquement modifiés dépourvues d'aromatase (une enzyme essentielle à la production d'œstrogènes), soit dans tout l'organisme, soit uniquement dans le cerveau. Les scientifiques ont analysé l'impact de cette absence d'œstrogènes sur la mémoire, le comportement et les interactions sociales chez les animaux. Ils ont également analysé les variations d'expression génique dans l'hippocampe (une région cérébrale cruciale pour l'apprentissage et la mémoire).

L’équipe a constaté que la diminution des œstrogènes, le vieillissement et le sexe féminin sont étroitement liés à des problèmes au niveau d'un aspect important, mais souvent ignoré, de la biologie cérébrale : la matrice extracellulaire. Très abondant dans l'hippocampe, "ce réseau de molécules remplit les espaces entre les cellules cérébrales. Essentielle à la mémoire, au développement et à la santé du cerveau, la matrice extracellulaire représente près de 20 % de son volume. Elle agit comme une charpente de soutien entre les cellules, favorisant leur communication et leur bon fonctionnement."

Ménopause : le déclin de la mémoire est lié à la diminution de la production d'œstrogènes dans le cerveau

Selon les résultats, parus dans la revue Aging Cell, des troubles de la mémoire de travail spatiale et du comportement d'interaction sociale ont été observés uniquement chez les souris femelles âgées. Celles jeunes et âgées, mais pas les mâles, présentaient aussi un comportement de type dépressif. "Contrairement aux hommes, les femmes pourraient être particulièrement sensibles à la diminution des œstrogènes cérébraux liée à l'âge, ce qui pourrait contribuer à un risque accru de maladie d'Alzheimer. (…) Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre comment les œstrogènes affectent le cerveau féminin et pourquoi la carence en œstrogènes augmente le risque de maladie d’Alzheimer chez les femmes", a déclaré Hong Zhao, auteur principal de l'étude et professeur de recherche en obstétrique et gynécologie à l'Université Northwestern.

D’après Serdar Bulun, qui a participé aux recherches, cette étude "devrait inciter les cliniciens à être plus attentifs au rôle essentiel des œstrogènes pour le cerveau des femmes, car une fois la mémoire perdue, elle est perdue à jamais." Les auteurs indiquent qu’une nouvelle approche thérapeutique potentielle axée sur la restauration de la matrice extracellulaire devrait être envisagée afin de protéger la mémoire et de lutter contre la maladie d’Alzheimer.