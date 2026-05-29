Ce que le stress du futur père pourrait changer chez son enfant

L'ESSENTIEL Le stress vécu par le père avant la conception peut modifier certains petits ARN présents dans les spermatozoïdes.

Ces changements semblent influencer la croissance, notamment la taille et le développement osseux, des futurs enfants, surtout ceux du sexe masculin.

Pour éviter ces modifications moléculaires des spermatozoïdes, les chercheurs recommandent de "prendre soin de soi", en adoptant un mode de vie sain, avant la conception.

"Les expériences vécues par les parents avant la conception influencent le développement de la descendance et son état de santé à long terme, notamment le risque de maladies", selon des chercheurs de l’université du Colorado Anschutz (États-Unis).

Stress : les modifications moléculaires des spermatozoïdes influencent la croissance physique

Dans une nouvelle étude, ces derniers ont voulu évaluer l’impact du stress paternel avant la conception sur les enfants à naître. Pour cela, l’équipe s’est concentrée sur une minuscule molécule de réponse au stress, appelée let-7f-5p, présente dans les spermatozoïdes. Lors de précédents travaux, elle a constaté que le taux de cette molécule augmentait en situation de stress. Dans le cadre des travaux, les auteurs ont ainsi augmenté, chez des souris, les taux de let-7f-5p dans les ovules fécondés afin de reproduire les effets biologiques du stress paternel.

Les résultats, parus dans la revue iScience, ont montré que les descendants mâles exposés à des taux plus élevés de let-7f-5p étaient plus grands et avaient des os plus longs. Ces changements sont survenus même avec une alimentation normale. "Ces données suggèrent que les spermatozoïdes transportent plus que de l'information génétique. Ils transportent également des signaux moléculaires façonnés par les expériences de vie, notamment le stress, qui sont susceptibles d'influencer le développement précoce et la santé à long terme", a précisé Tracy Bale, qui a dirigé l’étude.

Selon les auteurs, un stress continu ou répété avant la conception pourrait influencer la taille et le développement osseux. "Par exemple, un stress prolongé, comme celui lié à la prise en charge d'un membre de la famille gravement malade, à un emploi stressant ou à des difficultés financières, pourrait augmenter les niveaux de cette molécule dans les spermatozoïdes. Cette molécule pourrait influencer subtilement le développement du corps de l'enfant avant la naissance. C'est comme si le stress paternel modifiait discrètement les paramètres de croissance du corps, avec des effets qui se manifestent plus tard", a expliqué l’auteure principale des recherches.

"Prendre soin de soi" pour concevoir un bébé des conditions biologiques optimales

Étant donné que la santé avant la conception pourrait avoir une incidence par le biais de signaux biologiques influencés par l'expérience de vie, les chercheurs soulignent l’importance de gérer son stress, de bien dormir et d’adopter une alimentation saine avant de concevoir un bébé. "Prendre soin de soi avant la conception est essentiel pour avoir des enfants en bonne santé."