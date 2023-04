Fertilité : le jeûne intermittent pourrait nuire à la conception d’un bébé

L'ESSENTIEL Des poissons zèbres mâles et femelles ont adopté le jeûne intermittent. Au bout de 15 jours, ils ont dû se reproduire.

Après avoir repris une alimentation normale, les femelles ont augmenté le nombre de leurs descendants au détriment de la qualité de leurs ovules.

Chez les mâles, une diminution de la vitesse des spermatozoïdes et une réduction de la survie de leur progéniture 24 heures après la fécondation a été constatée.

"Le jeûne intermittent est un mode d'alimentation qui consiste à limiter la consommation de nourriture à certaines heures de la journée. Il s'agit d'une tendance populaire en matière de santé et de remise en forme, que les gens pratiquent pour perdre du poids et améliorer leur santé. Mais la façon dont l’organisme réagit aux restrictions alimentaires peut affecter la qualité des ovules et des spermatozoïdes, et ces effets pourraient potentiellement se poursuivre après la fin de la période de jeûne. Nous voulions en savoir plus sur la manière dont ce type d’alimentation peut affecter la fertilité", a déclaré Alexei Maklakov, professeur à l’université d'East Anglia (Angleterre), dans un communiqué.

Des poissons zèbres ont dû se reproduire après avoir adopté le jeûne intermittent

C’est pourquoi le chercheur et son équipe ont décidé de réaliser une étude pour analyser comment le jeûne intermittent affecte la reproduction chez des poissons zèbres. Dans le détail, 12 poissons mâles et 12 poissons femelles ont suivi un régime alimentaire classique et 18 poissons mâles et 18 femelles ont réalisé un jeûne intermittent. Au bout de 15 jours, les animaux ayant adopté ce mode l’alimentation ont pu à nouveau manger normalement. "Il est important de noter que cette espèce mange parfois des œufs et qu'il existe donc un risque que les poissons ne subissent pas de restriction calorique dans le cadre du jeûne intermittent", ont spécifié les scientifiques. Ensuite, les animaux ont été incités à se reproduire. Après cette expérience, les auteurs ont recueilli les spermatozoïdes des mâles et examiné les ovules des femelles après deux et 24 heures. La longueur de leur progéniture a aussi été mesurée.

Jeûne : des effets négatifs sur la qualité des ovules et des spermatozoïdes

L’équipe a découvert que le jeûne intermittent affectait différemment la reproduction chez les poissons mâles et les femelles. Après avoir repris une alimentation normale, les femelles ont augmenté le nombre de leurs descendants au détriment de la qualité de leurs ovules, "ce qui s'est traduit par une baisse de la survie de leur progéniture". Chez les mâles, une réduction de la vitesse des spermatozoïdes et une diminution de la survie de leurs descendants 24 heures après la fécondation a été observée.

"Ces résultats soulignent l'importance de considérer non seulement l'effet du jeûne sur l'entretien du corps, mais aussi sur la production d'ovules et de spermatozoïdes. Il est important de noter que certains des effets négatifs sur la qualité des ovules et des spermatozoïdes peuvent être observés après que les animaux aient retrouvé leur alimentation normale après le jeûne intermittent. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre combien de temps il faut pour que la qualité des ovules et des spermatozoïdes revienne à la normale après la période de jeûne", a conclu Edward Ivimey-Cook, co-auteur des travaux publiés dans la revue Proceedings of The Royal Society B.