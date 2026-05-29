Plaies chroniques : un «pansement intelligent» pour accélérer la cicatrisation

L'ESSENTIEL Des chercheurs américains ont conçu un patch capable de produire des cytokines directement dans les plaies.

Les premiers tests chez l’animal montrent une cicatrisation plus rapide.

Cette technologie pourrait aussi être utilisée dans d’autres maladies inflammatoires.

Les plaies chroniques représentent un véritable casse-tête médical. Chez certaines personnes, notamment les patients diabétiques ou âgés, une blessure peut mettre des mois à cicatriser, augmentant le risque d’infection et de complications. En quête de solutions, des chercheurs américains viennent de dévoiler une innovation prometteuse : un patch capable de produire directement dans la plaie des molécules qui stimulent la réparation des tissus.

Une cicatrisation accélérée chez les animaux

Cette technologie a été développée par des chercheurs de l’Université Rice. Leur étude, publiée dans la revue Nature Biomedical Engineering, décrit un "cytokine factory patch", un patch composé de cellules modifiées génétiquement capables de produire des cytokines. Celles-ci sont des protéines essentielles au fonctionnement du système immunitaire et à la cicatrisation. Jusqu’ici, leur utilisation thérapeutique était limitée, car elles se dégradent rapidement et restent difficilement au niveau de la plaie. Le nouveau dispositif contourne ce problème grâce à des cellules encapsulées dans une matrice biocompatible. Ces cellules ont été programmées pour sécréter différentes cytokines, impliquées dans la réparation des tissus et la régulation de l’inflammation.

Lors des essais précliniques réalisés sur des souris et des porcs, les chercheurs ont observé une accélération significative de la cicatrisation. "Les résultats montrent comment une administration continue et localisée de cytokines peut soutenir les mécanismes biologiques impliqués dans la réparation des tissus", explique Omid Veiseh, professeur de bio-ingénierie à l’Université Rice, dans un communiqué. Selon les chercheurs, le maintien constant de ces protéines directement sur la plaie permettrait de mieux activer la réponse naturelle de guérison du corps. L’analyse génétique a aussi montré une activation coordonnée des gènes liés à la régénération des tissus et à la modulation immunitaire.

Une technologie adaptable à d’autres maladies ?

Les scientifiques voient déjà plus loin que la simple cicatrisation. Le patch a en effet été conçu comme un outil modulable qui peut produire différentes combinaisons de protéines thérapeutiques selon les besoins. "La capacité à ajuster à la fois le type et le moment de la diffusion des cytokines ouvre la voie à un contrôle beaucoup plus précis du processus de guérison", souligne Christian Schreib, co-auteur de l’étude.

Au-delà des plaies chroniques, ce patch pourrait même être utilisé dans d’autres maladies nécessitant une action locale prolongée du système immunitaire. Même si des essais chez l’humain restent nécessaires, cette innovation pourrait marquer une nouvelle étape dans la médecine régénérative.