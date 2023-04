Diabète : un pansement intelligent pour soigner les plaies chroniques

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au point un pansement de pointe pour traiter les plaies des diabétiques qui ne cicatrisent pas.

Grâce à ses capteurs, le patch est capable d’effectuer une surveillance non intrusive et une analyse multicritères des biomarqueurs de la plaie.

Stocké dans le bandage, des traitements antibiotiques et anti-inflammatoires permettent d’accélérer la régénération tissulaire par une stimulation électrique.

Des chercheurs ont peut-être trouvé une solution à un problème spécifique aux diabétiques : la cicatrisation. En effet, alors qu’ils sont nombreux à souffrir de plaies au pied dites "non cicatrisantes", une équipe du California Institute of Technology (Caltech) a créé un prototype de patch qui permet de surveiller l’évolution d’une blessure et d’y remédier. Le prototype est détaillé dans la revue Science Advances.

Patch cicatrisant : une technologie de pointe pour soigner les plaies

Le pansement, qui contient des capteurs et des médicaments, agit de trois manières : il surveille la plaie et transmet les informations, il la soigne directement grâce à un antibiotique qui peut être délivré à tout moment et enfin il favorise la cicatrisation grâce à un champ électrique de faible intensité.

Développé sur trois ans, ce travail est rare : "peu de technologies peuvent être utilisées pour surveiller en continu le micro-environnement d’une plaie", explique le chercheur Wei Gao, assistant professeur en ingénierie médicale et auteur principal de la publication.

"Notre laboratoire possède une grande expertise dans le domaine des capteurs portables sans fil et de l’électronique flexible. D’où la conception de ce patch capable d’effectuer une surveillance non intrusive et une analyse multicritères des biomarqueurs de la plaie", explique-t-il. "Nous pouvons proposer une thérapie personnalisée avec des traitements antibiotiques et anti-inflammatoires, mais aussi accélérer la régénération tissulaire par une stimulation électrique."

Diabète : le pansement intelligent permettrait d'éviter une amputation

Ce pansement pourrait être d’un grand secours pour les patients diabétiques qui risquent une amputation dans les cas les plus graves. En effet, de 15 % à 25 % des diabétiques développeront au cours de leur vie une plaie au pied : "ces blessures sont propices aux infections et aux nécroses et leur traitement est difficile", explique au Monde Jean-Pierre Riveline, diabétologue à l’hôpital Lariboisière (AP-HP).

Selon le professeur "même s’il ne s’agit que d’une étude préclinique, cet outil multifonction, avec son système de monitoring qui peut suivre l’évolution de la sévérité d’une plaie et y remédier en direct, est plein de promesses".

L’objectif des chercheurs est désormais d’"améliorer les performances des capteurs pour un fonctionnement à long terme", puis de "valider la technologie du bandage intelligent sur de grands animaux et des sujets humains".