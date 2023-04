Plaies des diabétiques : les bienfaits de la stimulation électrique

L'ESSENTIEL Les patients diabétiques ou âgés sont confrontés au problème de la cicatrisation des plaies.

Des stimulations électriques peuvent guider les cellules de la peau pour accélérer la cicatrisation.

Cette technique ouvre la voie à un traitement individualisé des plaies chroniques.

Les personnes atteintes de diabète ou les personnes âgées sont souvent confrontées à des problèmes de cicatrisation des plaies. En raison d'une diminution de la circulation sanguine, la peau des patients diabétiques est souvent plus fine et plus sèche ce qui rend plus difficile la guérison des plaies. Les plaies chroniques sont un problème de santé majeur qui peut même conduire à une amputation dans les cas extrêmes.

Les chercheurs de l'Université de technologie Chalmers en Suède, travaillant en collaboration avec des chercheurs de l'Université de Fribourg en Allemagne, ont travaillé à partir d'une hypothèse selon laquelle la stimulation électrique de la peau endommagée peut être utilisée pour guérir les plaies.

Guérir électriquement les cellules de la peau

Les cellules de la peau sont électrotactiques, ce qui signifie qu'elles « migrent » de manière directionnelle dans les champs électriques. Cela signifie que si un champ électrique est placé dans une boîte de Pétri avec des cellules de peau, les cellules arrêtent de se déplacer de manière aléatoire et commencent à se déplacer dans la même direction. Ce principe peut être utilisé pour guider électriquement les cellules afin d'accélérer la cicatrisation des plaies.

La nouvelle recherche montre que les plaies sur les cellules de peau cultivées guérissent trois fois plus vite lorsqu'elles sont stimulées par un courant électrique. Cette méthode prometteuse pourrait aider les patients diabétiques et les personnes âgées souffrant de plaies chroniques à guérir plus rapidement et améliorer leur qualité de vie. Bien que cette recherche soit encore en cours, la stimulation électrique peut devenir un outil crucial pour réguler les taux de guérison des plaies et réduire les coûts de santé associés.

Développer un concept de traitement individualisé

Les chercheurs souhaitent développer un concept permettant de « scanner » les plaies et d'adapter la stimulation en fonction de chaque cas pour aboutir à des traitements individualisés. Cette approche pourrait améliorer considérablement les taux de guérison des plaies chroniques. Bien que la recherche en soit encore à ses débuts, il apparaît que la stimulation électrique aurait le potentiel de devenir un outil important dans la gestion des plaies diabétiques et chroniques.