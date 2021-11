Comment les grains de beauté peuvent se transformer en mélanome

L'ESSENTIEL Le mélanome est responsable d'environ 2 000 décès par an en France

Il est dû à une division, incontrôlée des mélanocytes, les cellules qui protègent la peau du soleil

Expliquer pourquoi cette division incontrôlée intervient ouvre la voie à de nouveaux modes de prévention et de traitement

Ils ont comme point commun d'être tous deux des tumeurs : le grain de beauté, comme le mélanome, sont la conséquence de mutations génétiques (BRAF) qui touchent les mélanocytess, les cellules qui colorent la peau et la protègent notamment des rayonnement du soleil. Là s'arrête la comparaison. Car si les grains de beauté sont la plupart du temps inoffensifs, le mélanome est un tueur potentiel responsable d'environ 2 000 décès par an en France.

Mais comment un grain de beauté peut devenir un mélanome ? Une étude publiée le 21 novembre dans eLife Magazine et réalisée par des chercheurs de l'université de l'Utah vient d'apporter une nouvelle explication à cette évolution : celle-ci ne serait pas due à de nouvelles mutations des mélanocytes mais serait dépendante des signaux environnementaux de la peau qui les entoure.

Il était jusque-là admis que lorsque les mélanocytes n'avaient que la mutation appelée BRAFV600E, la cellule arrêtait de se diviser et le grain de beauté restait... un grain, de beauté. Et pour que celui-ci se transforme en mélanome, il fallait que d'autres mutations, en plus de BRAFV600E se produisent pour que les mélanocytes se divisent de manière incontrôlable.

"Nous avons découvert un nouveau mécanisme moléculaire qui explique comment les grains de beauté se forment et pourquoi ils deviennent parfois des mélanomes", explique Robert Judson-Torres, auteur de l'étude récemment publiée.

Une réplique de l'environnement à l'expression des gènes du mélanocyte

Quel est ce mécanisme ? Les chercheurs ont analysé des grains de beauté et des mélanomes avec des technologies de pointe qui leur ont permis d'observer que ce n'était pas une mutation supplémentaire à la mutation BRAFV600E qui générait la transformation du grain de beauté en mélanome mais la manière dont l'environnement de la peau qui entoure les mélanocytes répliquait à l'expression de leurs gènes. Cet environnement peut donner à ces gènes le signal d'arrêter de se diviser, et dans ce cas le grain de beauté reste une tumeur bénigne. Mais il peut aussi leur donner le signal qui entraîne leur division incontrôlable et c'est ainsi qu'apparaît le mélanome.

Très concrètement, cette avancée dans la compréhension de ce mécanisme "donne une nouvelle perspective en matière de prévention et de traitement", comme le précise Robert Judson-Torres, puisque "nous pourrions être en mesure de lutter contre le mélanome en modifiant l'environnement".