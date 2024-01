Produits de maquillage : attention aux substances nocives pour la santé

L'ESSENTIEL Métaux lourds, substances chimiques, nanomatériaux... Les produits de maquillage et cosmétiques peuvent, de par leur composition, s’avérer nocifs pour la santé de notre peau, selon une étude menée par trois chercheuses espagnoles.

D’abord, ils peuvent contenir de nombreux métaux lourds, comme de l’arsenic, du chrome, du cobalt, du plomb, du mercure ou encore du nickel. "Malgré leur toxicité connue, certains de ces composés apparaissent dans des formules de maquillage sous forme d’impuretés ou de traces, sans être inclus dans la liste des ingrédients."

Autres menaces, la présence de substances perfluoroalkylées (PFAS) dans les produits cosmétiques, régulièrement accusées d’être néfastes pour la santé humaine au long terme, ainsi que les nanomatériaux contenus dans les produits, qui peuvent causer des problèmes pulmonaires lorsqu’ils sont inhalés.

Métaux lourds, substances toxiques, nanomatériaux... Ils sont peut-être un atout beauté mais les produits de maquillage et cosmétiques peuvent, de par leur composition, s’avérer nocifs pour la santé de notre peau. C’est ce qu’affirment trois chercheuses espagnoles de l’Université Miguel-Hernández dans un article récemment publié et traduit dans The Conversation.

Des substances nocives pour la peau dans les produits de maquillage

Fond de teint, fard à joues, crayon pour les yeux, mascara... Tous ces produits de beauté s’appliquent sur des zones souvent sensibles, à savoir autour des yeux, "où la peau est plus fine", ou sur les lèvres et les muqueuses, "qui ne disposent pas de couche cornée pour empêcher la pénétration", écrivent les professeures. Sans compter le risque d’ingestion des produits comme le rouge à lèvres, susceptibles d’être avalés par la salive, ou le risque d’inhalation des poudres par le nez.

Mais l’application de ces produits cosmétiques ne poserait pas tant problème s’ils ne contenaient pas de substances nocives, expliquent les chercheuses, qui en font une liste non exhaustive.

D’abord, ils peuvent contenir de nombreux métaux lourds, comme de l’arsenic, du chrome, du cobalt, du plomb, du mercure ou encore du nickel. D’après l’enquête menée par les Espagnoles, les gloss et les fards à paupières notamment importés de Chine seraient composés de certains métaux lourds à "des concentrations élevées". Pire, "on en trouve même dans les jouets de maquillage pour enfants ", dont la peau est "plus fine et encore en développement, [et donc] plus vulnérable" au passage des substances. "Malgré leur toxicité connue, certains de ces composés apparaissent dans des formules de maquillage sous forme d’impuretés ou de traces, sans être inclus dans la liste des ingrédients."

Des produits de beauté préjudiciables à la santé humaine ?

Autre menace, la présence de substances perfluoroalkylées (PFAS) dans les produits cosmétiques, destinées à augmenter leur durabilité ou améliorer leur application sur la peau. Ces "polluants chimiques éternels" sont régulièrement accusés de contaminer les populations et d’être néfastes pour la santé humaine à long terme. "Une étude récente a révélé que les niveaux les plus élevés de PFAS sont détectés dans le maquillage résistant à l’eau, à l’huile ou aux vêtements ainsi que dans les produits longue durée ", écrivent les chercheuses.

Enfin, les produits de beauté contiennent une certaine dose de nanomatériaux, censés "améliorer la texture et l’expérience sensorielle". Si ces minuscules particules "restent dans l’épiderme sans pénétrer l’organisme", elles peuvent toutefois "provoquer des problèmes pulmonaires" lorsqu’elles sont inhalées.