Hôpital public : ce que le rapport Terra Nova change vraiment pour les patients

L'ESSENTIEL La crise de l’hôpital ne se résume pas au nombre de lits.

Un hôpital fonctionne si trois conditions sont réunies : des équipes suffisantes, une bonne organisation et des financements stables.

Pour les patients, cela se traduit par des délais plus courts, un meilleur suivi après l’hospitalisation et une prise en charge plus sûre.

L’hôpital public va mal, mais le constat ne suffit plus. Depuis des années, les patients en font l’expérience concrète : délais aux urgences, rendez-vous spécialisés difficiles à obtenir, lits fermés, sorties d’hospitalisation compliquées, soignants épuisés. La note publiée par Terra Nova, signée par Nicolas Revel, directeur général de l’Assistance publique–Hôpitaux de Paris, part de cette réalité mais refuse une réponse simpliste.

La pression sur le système de soins va augmenter

Son idée centrale est claire : l’hôpital public restera indispensable, mais il ne pourra pas continuer à fonctionner comme avant. La France vieillit, les maladies chroniques progressent, les prises en charge deviennent plus techniques et plus spécialisées. Le rapport rappelle ainsi que les plus de 65 ans représenteront une part croissante de la population et que le nombre de patients atteints d’une maladie chronique pourrait atteindre 30 millions d’ici dix ans. Autrement dit, la pression sur le système de soins ne va pas diminuer. Elle va augmenter.

Pour les patients, cela signifie qu’il ne s’agit pas seulement de "sauver l’hôpital" au sens abstrait. Il s’agit de savoir si demain un patient diabétique, insuffisant cardiaque, atteint d’un cancer, âgé ou polypathologique pourra être suivi correctement, sans attendre que son état se dégrade au point de devoir repasser par les urgences.

Un hôpital qui a déjà beaucoup encaissé

Le rapport insiste sur un point souvent oublié : les hôpitaux publics n’ont pas été épargnés par les efforts budgétaires. Avant la crise Covid, ils ont été soumis pendant des années à une forte pression tarifaire. En clair, les établissements étaient payés moins cher pour une partie de leur activité, tout en devant prendre en charge davantage de patients.

Cette logique a permis de maîtriser les dépenses de santé, mais elle a aussi fragilisé les équipes. Puis la crise sanitaire a révélé l’utilité vitale de l’hôpital public. Les soignants ont été applaudis, des revalorisations salariales ont été décidées, des investissements ont été annoncés. Pourtant, la sortie de crise a été brutale : départs de soignants, fermetures de lits, baisse d’activité, déficits massifs.

C’est l’un des paradoxes les plus importants du rapport : l’hôpital a été soutenu, mais pas suffisamment stabilisé. Les hôpitaux ont dû absorber des hausses de salaires et l’inflation sans compensation complète. Résultat : leur situation financière s’est dégradée alors même qu’ils restaient indispensables.

Le vrai sujet : garder les soignants

Pour un patient, un lit fermé n’est pas une ligne comptable : c’est une opération retardée, une hospitalisation impossible, un passage plus long aux urgences. Or un lit ne fonctionne que s’il y a des infirmiers, des aides-soignants, des médecins, des secrétaires, des brancardiers, des manipulateurs radio, des techniciens.

Le rapport insiste donc sur l’attractivité des métiers hospitaliers. Les soignants ne demandent pas seulement de meilleurs salaires. Ils demandent aussi du temps : le temps d’écouter, de surveiller, d’expliquer, de coordonner, de bien faire leur travail. Quand les équipes passent trop de temps à chercher un lit, un examen, un document ou un ordinateur qui fonctionne, elles perdent le sens même du soin.

Nicolas Revel défend aussi une idée moins spectaculaire mais essentielle : les fonctions support ne sont pas un luxe. Réduire l’hôpital à un face-à-face entre médecins et patients serait une erreur. Sans secrétariat médical, logistique, informatique, brancardage ou organisation des parcours, les soignants se retrouvent à faire des tâches qui les éloignent du patient.

Moins d’hôpitaux partout, mais plus de qualité ?

C’est le point le plus sensible du rapport. La France compte beaucoup d’établissements hospitaliers, souvent de petite taille. Cette organisation donne une impression de proximité, mais elle ne garantit pas toujours la meilleure qualité des soins. Pour certaines opérations ou certains cancers, l’expérience des équipes compte énormément. Plus une équipe pratique régulièrement un acte complexe, mieux elle sait gérer les complications.

Le rapport défend donc une gradation plus claire des soins : certains actes lourds ou spécialisés devraient être concentrés dans des centres disposant d’équipes solides et de plateaux techniques complets. Cette idée peut inquiéter les patients vivant loin des grandes villes. Elle pose une vraie question : vaut-il mieux un hôpital proche mais peu spécialisé, ou un centre plus éloigné mais plus expérimenté ?

La réponse ne peut pas être seulement administrative. Si certaines activités sont regroupées, il faut offrir autre chose aux territoires : des consultations spécialisées avancées, des examens accessibles, des liens rapides avec les grands centres, des transports organisés, un suivi de proximité. Sinon, la réorganisation sera vécue comme un abandon.

C’est pourquoi le rapport propose que des médecins spécialistes, hospitaliers ou libéraux, consacrent une partie limitée de leur temps à des consultations dans les territoires moins bien dotés. Pour les patients, ce serait une évolution importante : ne pas forcément avoir un grand hôpital à côté de chez soi, mais pouvoir obtenir un avis spécialisé sans parcourir des distances excessives.

Le défi des maladies chroniques

La partie la plus concrète pour les patients concerne le suivi des maladies chroniques. Aujourd’hui, notre système est souvent très performant dans l’urgence : opérer, réanimer, traiter une crise. Il l’est beaucoup moins pour éviter que les patients reviennent trop souvent à l’hôpital.

Pourtant, c’est là que se joue l’avenir. Diabète, insuffisance cardiaque, maladies respiratoires, suites de cancer, troubles liés au grand âge : ces situations nécessitent un suivi régulier, pas seulement des hospitalisations répétées. Le rapport plaide donc pour un hôpital capable de suivre davantage les patients « hors les murs », avec l’aide du numérique, de la télésurveillance, d’infirmières spécialisées et des médecins traitants.

Cette évolution peut être positive si elle ne devient pas une médecine déshumanisée. Un capteur, une application ou une téléconsultation ne remplacent pas une équipe. Mais bien utilisés, ces outils peuvent alerter plus tôt, éviter une aggravation, déclencher une consultation ou adapter un traitement avant qu’une hospitalisation ne soit nécessaire.

Une réforme nécessaire, mais pas indolore

Le rapport Terra Nova ne promet pas de solution miracle. Il dit même l’inverse : l’hôpital public aura besoin de moyens, mais aussi de changements profonds. Il faudra mieux financer certaines activités essentielles, notamment les soins critiques, la pédiatrie, la prévention et l’ambulatoire. Il faudra investir dans les bâtiments, les équipements, les données de santé et l’intelligence artificielle. Il faudra aussi accepter de revoir l’organisation de l’offre de soins.

La difficulté est politique : les patients veulent à la fois la proximité, la sécurité, la rapidité et la qualité. Ces objectifs ne sont pas toujours faciles à concilier. Le rapport a le mérite de poser franchement le débat. L’hôpital public ne peut plus être traité comme une dépense à contenir ni comme un symbole à protéger sans rien changer.

Pour les patients, la vraie question est donc celle-ci : comment construire un système où l’on ne renonce ni à l’accès aux soins, ni à la qualité, ni à l’humanité de la prise en charge ? C’est à cette condition que l’hôpital public pourra rester ce qu’il est censé être : le recours de tous, en particulier quand la maladie devient grave, complexe ou urgente.