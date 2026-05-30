Votre santé bucco-dentaire pourrait-elle impacter votre fertilité ?

L'ESSENTIEL L'inflammation buccale chronique peut altérer la fertilité féminine, selon la nouvelle étude.

Elle déclenche une réponse immunitaire systémique qui affecte les ovaires.

Cette découverte pourrait ouvrir de nouvelles pistes de recherche pour de futurs traitements.

Les caries, les gingivites et les pertes de dent ne sont pas les seules complications d’une mauvaise santé bucco-dentaire. Elle peut aussi augmenter les risques de problèmes cardiaques, de maladies d’Alzheimer… et de trouble de la fertilité féminine !

Une étude de Hebrew university of Jerusalem entre l'inflammation buccale chronique et une fonction ovarienne altérée.

Les travaux ont été publiés dans Journal of Dental Research, le 2 avril 2026.

Une mauvaise santé bucco-dentaire accélère le déclin de la fertilité

Pour vérifier l’existence d’un lien entre la santé bucco-dentaire et la fertilité des femmes, les chercheurs ont mené une étude sur des souris. Elles ont subi une extraction dentaire puis se sont vu poser un implant en titane, une procédure très courante chez les humains. L’équipe a surveillé l’évolution de l’inflammation créée par les implants et a suivi la propagation des signaux immunitaires dans l'organisme.

Résultat : l'inflammation ne se limite pas à la cavité buccale. Elle déclenche une réponse immunitaire systémique qui atteint les ovaires. Cette dernière entraîne des lésions oxydatives du tissu ovarien, une diminution de la qualité des ovocytes et une perturbation du développement folliculaire.

"Ces modifications biologiques se sont traduites par des résultats reproductifs mesurables, avec des taux de natalité nettement réduits observés chez les animaux en état inflammatoire", ajoutent les auteurs dans leur communiqué.

Autre source d’inquiétude : l’inflammation avait des effets cellulaires des ovaires. Ces derniers présentaient des lésions de l’ADN et des altérations épigénétiques semblables à celles observées lors du vieillissement reproductif. Pour les chercheurs, cela suggère "un mécanisme possible par lequel l’inflammation accélère le déclin de la fertilité".

L’impact de l’inflammation n’est pas que local

"On considère souvent l’inflammation comme une réaction localisée, mais nos résultats montrent qu’elle peut avoir des conséquences systémiques qui s’étendent jusqu’au système reproducteur", souligne le professeur Michael Klutstein. "Ces travaux suggèrent que l’inflammation buccale chronique pourrait être un facteur sous-estimé d’infertilité féminine, contribuant potentiellement à des cas qui restent pour l’instant inexpliqués."

Si ces résultats sont confirmés lors de recherches approfondies, ils pourraient ouvrir de nouvelles pistes pour le traitement de l’infertilité comme l'utilisation d'approches anti-inflammatoires ou antioxydantes.