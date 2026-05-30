Sport et canicule : ce qu'il faut savoir avant de faire de l’exercice

L'ESSENTIEL En cas de canicule, le risque le plus grave pour les personnes qui font du sport est le coup de chaleur, qui se traduit par des maux de tête, des nausées, des crampes musculaires ou encore une hyperthermie.

Pour s’entraîner sans se mettre en danger, il est recommandé d’adopter cinq réflexes, notamment réduire l’intensité de l’effort.

"Pour les personnes fragilisées par une pathologie chronique, la pratique doit reposer sur un principe fondamental : celui de la non-douleur et du non-essoufflement", selon la médecin, Marie-Christine Binot.

Courir, faire du vélo, jouer au tennis… En pleine vague de chaleur, faire du sport peut représenter un danger pour la santé. Selon le ministère des Sports, le risque le plus grave est le coup de chaleur, qui peut être mortel. « Les principaux signes et symptômes à surveiller sont : maux de tête, nausées, crampes musculaires, déshydratation, hyperthermie. » Pour éviter cela, la Dr Marie-Christine Binot, médecin de la Fédération Française Sports pour Tous, expliquent comment pratiquer une activité physique, qui reste bénéfique même en période de températures élevées, sans se mettre en danger.

Canicule : 5 conseils à connaître avant toute activité sportive

Se protéger du soleil

"Les pratiques physiques en plein air imposent une protection complète : crème solaire de fort indice, casquette ou chapeau, lunettes de protection solaire. Par forte chaleur, un coup de soleil est vite arrivé et peut sérieusement compromettre la pratique sportive."

S'hydrater avant, pendant et après l'effort

Quand on transpire, le corps perd de l'eau et des sels minéraux en grande quantité. Il est impératif de boire régulièrement, y compris avant de ressentir la soif, qui constitue déjà un signe de déshydratation. Pour cela, il convient d’avoir avec soi une gourde est lors de chaque séance. "L'alcool ainsi que les boissons très sucrées ou énergisantes sont à éviter."

Adapter ses horaires



Il est fortement déconseillé de pratiquer toute activité physique intense en extérieur entre 11h et 18h. "Le matin tôt et en soirée restent les créneaux les plus adaptés pour pratiquer sans risquer l'insolation ou le coup de chaleur."

Réduire l'intensité de l'effort

Par temps chaud, il est préconisé de privilégier des activités à intensité modérée, marche, vélo, stretching. On réduit aussi la durée des séances et multiplie les temps de pause. "Les activités aquatiques, natation ou aquagym, constituent par ailleurs une excellente alternative pour rester actif tout en se rafraîchissant."

Privilégier les espaces ombragés et aérés

Pour faire du sport en toute sécurité, il vaut mieux se tourner vers des espaces verts ou des zones proches de l’eau.

Sport : "les coups de chaleur nécessitent une prise en charge sans délai"

La praticienne souligne l’importance pour les publics sensibles, notamment les enfants, les seniors, les patients souffrant de pathologies chroniques, mais aussi aux pratiquants peu habitués à la chaleur, d’être plus vigilants. "Pour les personnes fragilisées par une pathologie chronique, la pratique doit reposer sur un principe fondamental : celui de la non-douleur et du non-essoufflement. On ne lâche pas les enfants des yeux un instant près d'un point d'eau. Ils portent systématiquement les équipements de flottaison adaptés à leur âge et à leur poids."

Si les symptômes d’un coup de chaleur surviennent, il est recommandé d'interrompre immédiatement l'effort et de contacter le 112 si nécessaire. "En effet, les coups de chaleur sont des urgences médicales qui nécessitent une prise en charge sans délai."