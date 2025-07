Canicule de juin : combien de décès liés au changement climatique à Paris ?

L'ESSENTIEL Le changement climatique a intensifié la récente vague de chaleur européenne et a augmenté le nombre de décès dus à la chaleur d'environ 1.500 dans 12 villes européennes.

Les chercheurs ont dénombré 235 morts à Paris liées au changement climatique entre le 23 juin et le 2 juillet 2025.

Les seniors ont été les plus touchés par cette vague de chaleur.

Hyperthermie, déshydratation, hyponatrémie… la vague de chaleur qui a touché l’Europe fin juin début juillet, a fait souffrir les Français. Le dernier rapport de Santé publique France a notamment relevé une hausse des passages aux urgences et des consultations pour des troubles liés aux hautes températures pendant cet épisode.

Mais ce ne sont pas les seuls travaux à pointer les conséquences inquiétantes de la canicule. Une analyse britannique, réalisée par le Grantham Institute et la London School of Hygiene & Tropical Medicine, estime que le changement climatique a intensifié cette récente vague de chaleur et augmenté le nombre de décès dus aux hautes températures d'environ 1.500 dans 12 villes européennes.

Canicule : 235 morts liées au réchauffement climatique à Paris

Les chercheurs ont calculé que le changement climatique avait presque triplé le nombre de décès associés à la chaleur sur la période de canicule du 23 juin au 2 juillet 2025. Sur les 2.300 morts enregistrées, 65 % d’entre elles (soit approximativement 1.500) sont liées à ce réchauffement climatique qui entraîne une hausse des températures de saison de 1 à 4 degrés.

Selon l’étude, Milan aurait payé le plus fort tribut lors de ce premier épisode caniculaire avec 317 décès liés au changement climatique. La ville italienne est suivie par Barcelone (286 morts). Paris monte sur la troisième marche de ce triste podium avec 235 décès. Viennent ensuite Londres (171 morts), Rome (164), Madrid (108), Athènes (96) ou encore Budapest (47).

"Cela signifie que le nombre probable de morts liées à la chaleur issue du changement climatique dans de nombreuses villes européennes était plus élevé que celui d'autres catastrophes récentes, notamment les inondations de Valence en 2024 (224 décès) et les inondations de 2021 dans le nord-ouest de l'Europe (243 décès)", ajoutent les chercheurs.

Vague de chaleur du 23 juin au 2 juillet : les seniors ont été les premières victimes

L’étude britannique révèle que les personnes âgées ont été les plus touchées par la vague de chaleur. Les 65 ans et plus représentaient 88 % des décès. "Ce qui souligne que les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents sont les plus exposées au risque de décès prématuré lors des vagues de chaleur", ajoute le rapport.

" Les températures caniculaires continueront d'augmenter et que le nombre de décès sera probablement plus élevé à l'avenir, jusqu'à ce que le monde cesse largement de brûler du pétrole, du gaz et du charbon et atteigne la neutralité carbone", alertent les auteurs de l'étude.