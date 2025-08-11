Canicule : comment éviter le coup de chaleur ?

L'ESSENTIEL L’épuisement par la chaleur et le coup de chaleur sont deux urgences liées aux fortes températures, le second pouvant être mortel.

La prévention repose sur "eau, repos, ombre" et une hydratation proactive.

En cas de symptômes graves, il faut agir vite et refroidir le corps tout en appelant le 112, le 15 ou le 18.

Lorsque, comme cette semaine, le mercure grimpe au point de placer plusieurs départements en vigilance rouge, les risques ne se limitent pas à l'inconfort : "La chaleur peut aussi vous rendre malade", rappelle un article d’Euronews. Deux menaces se distinguent : l'épuisement par la chaleur et le coup de chaleur, ce dernier étant une urgence vitale.

Reconnaître les signaux d'alerte

L'épuisement par la chaleur survient lorsque le corps "travaille à la limite mais conserve ses fonctions vitales". Il résulte d'une perte excessive d'eau et de sels, entraînant déshydratation et fatigue intense. La peau est souvent froide, moite, le pouls rapide et faible. Des vertiges, crampes, soif intense ou urine foncée sont des signes à prendre au sérieux.

Le coup de chaleur, lui, se caractérise par une température corporelle "qui atteint ou dépasse 40°C" et une défaillance du système de régulation thermique. La peau devient chaude, rouge et sèche, et l'état mental est altéré : confusion, agitation, troubles de l'élocution ou perte de conscience.

En cas d'épuisement, il faut "refroidir, réhydrater et observer" : mettre la personne à l'ombre ou dans un lieu frais, retirer les vêtements lourds, appliquer des linges humides, éventer, et donner à boire par petites gorgées. Le coup de chaleur exige quant à lui d'appeler immédiatement le 112, le 15 ou le 18, et de refroidir le corps sans attendre : immersion dans l'eau froide, aspersion continue, serviettes humides avec poches de glace sur le cou, les aisselles ou l'aine. Ne jamais donner à boire à une personne souffrant d'un coup de chaleur, "car il y a un risque élevé d'étouffement ou d'aspiration dans les poumons".

Les clés de la prévention

Les mots d'ordre : "eau, repos, ombre". Boire avant d'avoir soif, environ 200 ml toutes les 15-20 minutes en cas d'activité. Privilégier l'eau ou les boissons isotoniques, éviter alcool, caféine et sucres. Limiter l'effort physique aux heures fraîches et s'acclimater progressivement à la chaleur.

Porter des vêtements légers, amples et clairs, se protéger avec un chapeau et de la crème solaire. Passer du temps dans des lieux climatisés si possible. Ne jamais laisser un enfant ou un animal dans un véhicule, même quelques minutes.

La vigilance est d’autant plus de mise pour les plus vulnérables : enfants, personnes âgées, malades chroniques. Comme le rappelle Euronews, "la prévention est la stratégie la plus efficace" : anticipez, hydratez, et restez au frais.