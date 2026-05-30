Comment repérer une faible estime de soi chez un enfant

L'ESSENTIEL Une faible estime de soi se cache parfois chez l'enfant dans des signes subtils, qui peuvent passer inaperçus.

Un enfant très sage peut en fait souffrir d'une grande insécurité émotionnelle.

Sur le long terme, ce manque de confiance peut renforcer l’isolement et surtout les peurs.

Tous les enfants n’expriment pas leur mal-être par des pleurs, des colères ou des mots. Parfois, une faible estime de soi se cache dans des signes subtils, qui peuvent passer inaperçus. En leur montrant qu’ils sont aimés pour ce qu’ils sont, et non uniquement pour ce qu’ils réussissent, les adultes peuvent aider les enfants à développer progressivement une image plus positive d’eux-mêmes.

L’importance des signaux invisibles

L’enfance est une période où l’image de soi se construit progressivement, au fil des expériences, des réussites, des échecs et du regard des autres. Quand un enfant manque de confiance en lui, il préfère en général se taire, se faire petit ou tenter de s’adapter pour ne pas inquiéter son entourage.

Derrière une sagesse, une autonomie ou une apparente maturité peut se cacher une grande insécurité émotionnelle. Être attentif à ces comportements silencieux permet d’agir tôt, sans dramatiser, avant que le sentiment de ne “pas être assez bien” ne s’installe durablement.

Le perfectionnisme et le dénigrement de soi

Un des signes les plus fréquents, mais aussi les plus trompeurs, est le perfectionnisme. Un enfant qui recommence un dessin plusieurs fois parce qu’un détail ne lui convient pas, qui refuse de participer s’il n’est pas certain de réussir ou qui vit très mal une mauvaise note peut en réalité avoir peur de perdre sa valeur aux yeux des autres. Pour lui, l’erreur n’est pas une étape normale de l’apprentissage, mais une preuve qu’il “n’est pas capable”.

De la même manière, l’enfant très discret, celui qui ne réclame jamais rien et qui laisse toujours les autres décider, peut manquer profondément de confiance en lui. Il peut avoir le sentiment que ses besoins, ses envies ou ses opinions comptent moins que ceux des autres. Certains enfants cherchent constamment à obtenir l’approbation des adultes et demandent régulièrement s’ils ont “bien fait”.

Le repli sur soi et l’importance d’un soutien bienveillant

Chez certains, la faible estime de soi se traduit par des évitements de situations nouvelles, un abandon rapide en cas de difficultés ou le refus de certaines activités par peur d’échouer. Sur le moment, l’enfant pense surtout éviter la déception ou le jugement. Pourtant, sur le long terme, ce comportement renforce l’isolement et surtout les peurs.

L’objectif n’est donc pas de pousser l’enfant à “avoir confiance” du jour au lendemain, ni de le culpabiliser. Ce qui aide le plus reste une approche rassurante et constructive en valorisant ses efforts plutôt que les résultats, en lui rappelant qu’il est normal de se tromper et en prenant le temps d’écouter ses émotions sans jugement. Les moments simples du quotidien, où il se sent pleinement écouté et accepté, participent énormément à renforcer son sentiment de sécurité intérieure.

En savoir plus : "Favoriser la confiance en soi de son enfant" de Florence Millot.