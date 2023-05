Comment aider un enfant timide

L'ESSENTIEL Un enfant timide souffre le plus souvent d'un manque de confiance en lui.

La timidité peut débuter dès l'âge de 3 ans.

Pour les parents, il est nécessaire d'encourager et de récompenser les efforts mais d'éviter de surprotéger l'enfant.

À partir de 3 ans, lorsque l'enfant commence à prendre conscience de son image et du regard des autres, il peut développer une timidité. Il ne se sent pas à l'aise en public, n'arrive pas à jouer facilement avec les enfants de son âge ou reste collé à son parent par exemple.

Quel comportement adopter vis-à-vis d'un enfant timide ?

Un enfant timide souffre souvent d'un manque de confiance en lui et d'une insécurité, en particulier vis-à-vis de la nouveauté. Il est ainsi primordial d'orienter son comportement pour l'aider à renforcer son estime de lui en le valorisant pour ses qualités et ses réalisations.

N'hésitez pas à le féliciter pour ses efforts, même les plus petits, en lui montrant que vous êtes fier de lui et encouragez-le à se fixer des objectifs réalistes et à les atteindre pour qu'il renforce sa confiance en ses capacités.

Vous pouvez aussi l'aider en l'encourageant à sortir de sa zone de confort progressivement par exemple avec des activités en tête-à-tête avec des amis proches ou en famille puis en élargissant progressivement son cercle social à travers des activités de groupe. Proposez-lui régulièrement de rencontrer d'autres personnes mais tout en respectant ses limites et son rythme.

Faire preuve de patience et de compréhension va lui permettre de s'ouvrir lorsqu'il se sent mal à l'aise et de se sentir soutenu à chaque fois qu'il est confronté à une nouvelle interaction sociale.

Quelles sont les erreurs à éviter ?

L'enfant timide ne peut pas se confronter à sa peur de façon trop brutale. Il faut ainsi s'efforcer de ne pas le mettre dans une situation qui le met mal à l'aise trop longtemps ou trop rapidement. Vous devez garder une approche graduelle et adaptée à ses capacités dans chaque situation.

Une autre erreur à éviter est de le surprotéger. S'il est compréhensible d'avoir des inquiétudes pour son bien-être, une protection excessive peut l'empêcher de développer ses compétences sociales et son autonomie. Encouragez-le plutôt à prendre des initiatives et à résoudre certains problèmes par lui-même.

Enfin, ne le stigmatisez pas en le qualifiant constamment de « timide ». Ce terme peut créer une étiquette négative qui limite son estime de lui. Concentrez-vous plutôt sur ses forces et ses progrès en soulignant ses réussites et l'encourageant à exprimer ses opinions.

En savoir plus : "La timidité" de Catherine Dolto et Colline Faure-Poirée.