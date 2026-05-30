Aurait-on trouvé la parade à l’antibiorésistance ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au point une nouvelle méthode de conception d'antibiotiques appelée “Efflux Resistance Breaker” (ERB).

L’ERB contourne l'un des principaux mécanismes de l’antibiorésistance : l’expulsion rapide des antibiotiques hors de la cellule bactérienne.

Ainsi, avec l’ERB, les antibiotiques peuvent rester plus longtemps à l'intérieur des bactéries et mieux lutter contre.

Une sixième des infections bactériennes analysées en laboratoire en 2023 était résistante à au moins un antibiotique normalement utilisé pour le traiter, selon le dernier rapport de l' Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ce phénomène d'antibiorésistance progresse et concerne chaque année 800 000 personnes en Europe, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

Une nouvelle méthode de conception des antibiotiques

L' Assurance maladie définit l'antibiorésistance comme la capacité d'une bactérie à résister à l'action d'un antibiotique. L'un des principaux mécanismes de ce phénomène vient des pompes d'efflux, qui expulsent rapidement les antibiotiques hors de la cellule bactérienne. Ils n'ont ainsi pas le temps d'agir.

C'est justement sur ce mécanisme que les chercheurs du King's College London se sont penchés. Dans une étude nouvelle, publiée dans la revue Journal of Medicinal Chemistry , ils présentent la méthode de conception d'antibiotiques qu'ils ont mise au point. Appelée « Efflux Resistance Breaker » (ERB), elle permet aux antibiotiques de rester plus longtemps à l'intérieur des bactéries et ainsi mieux lutter contre.

Lutter contre l'antibiorésistance avec des médicaments plus performants

" Les pompes d'efflux constituant l'une des principales causes de résistance aux antibiotiques, car elles diminuent la concentration du médicament à l'intérieur de la cellule bactérienne, explique J. Mark Sutton, l'un des chercheurs de l'étude, dans un communiqué . Cette étude montre qu'une conception chimique peut permettre de surmonter cet obstacle. En intégrant directement une résistance à l'efflux dans la structure même de l'antibiotique, nous conservons son efficacité contre des bactéries qui ne sont plus contrôlées par les traitements actuels. "

Avec la méthode de l'ERB, les scientifiques ont réussi à modifier chimiquement les antibiotiques afin qu'ils soient moins facilement éliminés par les pompes d'efflux. Cette méthode de conception pourrait donc permettre, à terme, de lutter contre l'antibiorésistance.

" Nos travaux montrent qu'il est possible de modifier la conception des antibiotiques afin qu'ils restent à l'intérieur des cellules bactériennes à des concentrations plus élevées et qu'ils surmontent les mécanismes de résistance qui les rendent normalement inefficaces , souligne le professeur Khondaker Miraz Rahman, responsable de l'étude. Cette approche pourrait nous aider à concevoir de meilleurs antibiotiques, mais aussi à réactiver des classes d'antibiotiques existantes auprès des bactéries ont appris à résister. "

En 2020, en Europe, 36.500 personnes infectées par des bactéries résistantes en sont décédées, selon l'Inserm.