Antibiorésistance : ce traitement courant pourrait changer la donne

L'ESSENTIEL Le staphylocoque doré est la souche de staphylocoque la plus fréquente et qui, dans certains cas, est résistante aux antibiotiques.

Des chercheurs ont testé l'efficacité d'un médicament, déjà utilisé pour traiter l’hypertension artérielle, contre les bactéries résistantes aux antibiotiques.

Grâce au traitement contre l’hypertension, ils ont réussi à éliminer le staphylocoque doré et ce, à différents stades de croissance de la bactérie.

En Europe, 800.000 personnes sont infectées chaque année par des bactéries résistantes aux antibiotiques, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). L’antibiorésistance est définie, d'après l’Assurance Maladie, comme la capacité d'une bactérie à résister à l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est dangereux pour la santé humaine : en 2020, 36.500 en sont décédées.

Antibiorésistance : tester l'efficacité des médicaments existants

Parmi les bactéries problématiques figure le staphylocoque doré. Il s’agit de la souche de staphylocoque la plus fréquente et qui, dans certains cas, est résistante aux antibiotiques. Et c’est justement sur cette bactérie que des chercheurs ont travaillée. Plus précisément, ils ont étudié le staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM), aussi appelé staphylocoque doré résistant à la méthicilline. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Nature Communications.

"Le SARM provoque fréquemment des infections, tant à l'hôpital qu'en ville, souligne le Dr Eleftherios Mylonakis, principal auteur de l'étude, dans un communiqué. Il infecte les personnes de différentes manières et peut survivre même sous antibiotiques, ce qui rend le traitement extrêmement difficile.” Le développement de nouveaux traitements est à la fois long et coûteux. C’est pourquoi, beaucoup de scientifiques testent des médicaments existants, indiqués pour d’autres maladies, afin d’évaluer leur éventuelle capacité à lutter contre ces bactéries résistantes.

Le traitement contre l’hypertension élimine le staphylocoque doré

Lors de leurs expériences, ils se sont penchés sur le candésartan cilexétil (CC), un médicament contre l'hypertension artérielle. Il s’agit de la maladie chronique la plus fréquente dans le monde, d’après l’Assurance Maladie, qui se caractérise par une pression artérielle trop élevée.

Résultats : avec le candésartan cilexétil, les chercheurs ont réussi à éliminer le staphylocoque doré résistant à la méthicilline et ce, à différents stades de croissance de la bactérie. Le médicament agit en perturbant la membrane cellulaire de la bactérie et en perturbant son fonctionnement. À terme, le candésartan cilexétil pourrait donc devenir un traitement pour le staphylocoque doré résistant à la méthicilline. Néanmoins, avant cela, de nouvelles études devront être menées pour confirmer son efficacité.