Antibiorésistance : un nanogel parvient à détruire les bactéries résistantes

L'ESSENTIEL Le nanogel est constitué de polymères, de sucre (galactose et fucose) et de peptides antimicrobiens.

Plus de 99,99 % des P. aeruginosa sont tués avec le nouveau produit.

Selon les chercheurs, la substance pourrait "jeter les bases d'une nouvelle classe de thérapies antibactériennes contre les infections bactériennes contagieuses".

L'antibiorésistance est une menace de plus en plus importante. Un rapport de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) publié en octobre dernier mettait en garde contre les superbactéries, précisant que plus de 40 % des E.coli et 55 % des K.pneumoniae étaient résistantes aux traitements.

L’université galloise de Swansea et l’université libre de Berlin pourraient avoir découvert un nouveau moyen de lutter contre l'antibiorésistance. Leurs chercheurs ont mis au point un nanogel (substance à base de polymères) capable de tuer les bactéries résistantes.

Le nanogel peut tuer près de 100 % des bactéries responsables des infections nosocomiales

Le nanogel est constitué de polymères, de résidus de sucre (galactose et fucose) et de peptides antimicrobiens. "Ces sucres se lient à des protéines spécifiques à la surface des bactéries, guidant ainsi le nanogel précisément vers sa cible. Une fois sur place, les peptides perturbent la membrane bactérienne, entraînant une mort bactérienne rapide et sélective, sans endommager les cellules saines environnantes", expliquent les auteurs dans leur communiqué.

Lors des tests, le produit est parvenu à éliminer plus de 99,99 % des P. aeruginosa, bactéries responsables des infections nosocomiales, en suspension libre. Il était tout aussi efficace lorsqu’elles étaient recouvertes d’un biofilm protecteur. Le nanogel a mis 12 heures pour les désactiver.

Il a également montré de puissants effets antibactériens contre d'autres menaces sanitaires comme l'Escherichia coli (E. coli) et Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM).

Une stratégie contre l'antibiorésistance prometteuse

Face à ces résultats présentés dans la revue Angewandte Chemie, les scientifiques estiment que le gel mis au point "offre une stratégie prometteuse et polyvalente pour lutter contre les infections liées aux biofilms et les infections multirésistantes aux médicaments". "Deux des défis les plus persistants de la médecine moderne", ajoutent-ils.

"Ces recherches ouvrent une nouvelle voie pour l'utilisation de systèmes polymères à base de glycanes comme stratégie thérapeutique contre les bactéries pathogènes et pourraient jeter les bases d'une nouvelle classe de thérapies antibactériennes contre les infections bactériennes contagieuses", ajoute la principale auteure et directrice de recherche Dr Sumati Bhatia de l'Université de Swansea.