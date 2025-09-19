Antibiorésistance : des acides lactiques spéciaux peuvent la réduire chez les bébés

L'ESSENTIEL Les gènes de résistance aux antibiotiques sont présents dans le microbiote intestinal dès la première semaine de vie, avec un pic d'abondance et de richesse absolues à 6 mois.

L’accouchement par voie basse augmente la transmission maternelle de souches d'Escherichia coli, possédant un répertoire de résistance étendu.

Les acides lactiques spécifiques produits par les bifidobactéries dans les intestins permettent de lutter contre les bactéries résistantes aux antibiotiques.

Certains bébés présentent des taux élevés de bactéries résistantes aux antibiotiques. Problème : s'ils doivent être traités par antibiotiques en cas de maladies infectieuses au cours de leur première année de vie, les tout-petits courent un risque accru pour leur santé. "Les stratégies visant à réduire l'abondance des gènes de résistance aux antibiotiques pendant le développement du microbiote intestinal chez les nourrissons restent peu explorées", selon des chercheurs de l’université technique du Danemark. C’est pourquoi ils ont mené une étude publiée dans la revue Nature Communications.

Une abondance plus élevée des gènes de résistance aux antibiotiques chez les bébés nés par voie basse

Pour mener à bien les travaux, l’équipe a recueilli 547 échantillons de selles provenant de 56 enfants et de leurs mères, suivis pendant cinq ans, afin d’analyser les bactéries intestinales. Selon les résultats, les gènes de résistance aux antibiotiques sont présents dans le microbiote intestinal dès la première semaine de vie, avec un pic d'abondance et de richesse absolues à 6 mois. Le mode d'accouchement a une incidence significative sur la dynamique précoce des gènes de résistance aux antibiotiques. "Les nourrissons nés par voie vaginale présentent une abondance plus élevée en raison de la transmission maternelle de souches d'Escherichia coli possédant un répertoire de résistance étendu."

"Plus il y a de bactéries résistantes dans l'intestin, plus le risque qu'elles leur transmettent des gènes de résistance est élevé"

Les auteurs ont noté que l’abondance d'E. coli et d'autres taxons riches en gènes de résistance aux antibiotiques était inversement corrélée à celle des bifidobactéries productrices d'acide lactique aromatique et es acides lactiques aromatiques inhibaient fortement la croissance in vitro d'E. coli et d'autres taxons riches en gènes de résistance aux antibiotiques. En clair, les acides lactiques spécifiques produits par les bifidobactéries jouent un rôle clé dans la lutte contre les bactéries résistantes aux antibiotiques. "Les gènes de résistance peuvent passer d'un type de bactérie à un autre, et plus il y a de bactéries résistantes dans l'intestin, plus le risque qu'elles rencontrent d'autres bactéries et leur transmettent des gènes de résistance est élevé", a expliqué Ioanna Chatzigiannidou, qui a participé aux recherches.

Antibiorésistance : vers un complément alimentaire contenant ces bifidobactéries spécifiques ?

D’après les scientifiques, un test rapide utilisable dès les premières semaines de vie de l'enfant pourrait permettre aux parents de vérifier si leur enfant possède déjà naturellement ces bifidobactéries ou s'il n’en a pas assez et doit bénéficier d'un complément alimentaire en contenant. "Il sera crucial de renforcer leur capacité à gérer les bactéries résistantes aux antibiotiques dès les premières semaines de vie", a déclaré Brix Pedersen, co-auteur des travaux.

Actuellement, certains membres de l’équipe danoise étudient si un complément alimentaire contenant des bifidobactéries bénéfiques peut renforcer le système immunitaire des nouveau-nés. À ce jour, l'essai a porté sur 300 femmes et leurs nouveau-nés, qui ont reçu soit un placebo, soit un complément alimentaire contenant ces bifidobactéries spécifiques.