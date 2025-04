Antibiorésistance : découverte d’une molécule qui désarme les bactéries

L'ESSENTIEL 5 millions de personnes dans le monde meurent chaque année à cause de la résistance aux antibiotiques.

Des chercheurs ont découvert que la molécule, baptisée NM102, est capable de "désarmer" les bactéries pathogènes.

Cela ouvre la voie au développement de nouveaux médicaments.

L’antibiorésistance serait responsable du décès de 5 millions de personnes dans le monde chaque année, selon l’OMS. De très nombreux scientifiques se consacrent ainsi à la recherche de nouvelles cibles médicamenteuses bactériennes pour réduire le recours aux antibiotiques. Un consortium de chercheurs, coordonné par INRAE et impliquant le CNRS, l'Université Paris-Saclay et l'Inserm, a fait une avancée de taille sur ce sujet.

L’équipe a identifié une molécule capable de "désarmer" les bactéries pathogènes, sans effets négatifs sur le microbiote de l'hôte. Les travaux ont été publiés dans la revue Nature Communications.

La molécule bloque la protéine qui protège les bactéries

En recherchant une nouvelle voie pour lutter contre les bactéries résistantes aux antibiotiques, les scientifiques se sont intéressés à la protéine Mfd. Il s’agit d’un facteur de virulence produit par toutes les bactéries qui permet de résister au système immunitaire de l'hôte. Il est aussi capable de provoquer des mutations spontanées et aléatoires, qui augmentent la capacité des agents pathogènes à développer des résistances. L’équipe a cherché un composé pouvant bloquer cette protéine et ainsi “désarmer” les bactéries. Et les travaux des chercheurs ont porté leurs fruits. Ils ont repéré qu’une molécule baptisée NM102 avait l'habileté de se fixer sur la protéine Mfd et d'empêcher son activation.

Les séries de tests, menés in vitro puis sur des insectes et des souris, ont mis en évidence 3 effets de la molécule :

Elle n'attaque pas les bactéries en absence de composés toxiques produits par le système immunitaire.

Elle réduit la quantité de bactéries pathogènes dans les organes infectés, sans provoquer de dommage sur le microbiote de l'hôte.

Elle bloque la fonction de Mfd en tant que facteur de mutation, réduisant ainsi la capacité de la bactérie à développer une résistance aux antimicrobiens.

"La molécule désarme ainsi les bactéries pathogènes tout en protégeant les bactéries du microbiote. De manière très prometteuse, cette molécule est également efficace sur des souches bactériennes résistantes aux traitements actuels et issues de patients hospitalisés", ajoute l’INRAE dans son communiqué.

Résistance aux antibiotiques : une découverte qui peut conduire à de nouveaux médicaments

Cette découverte ouvre une piste de recherche pour de nouveaux traitements contre les bactéries résistantes aux antibiotiques. "Deux brevets ont déjà été déposés, sur l'identification de la cible bactérienne et sur l'identification de ladite molécule", précise l’INRAE. Lors de leurs travaux, les scientifiques ont aussi réussi à encapsuler la molécule NM102 dans des nanoparticules biodégradables. Ce qui pourrait faciliter son administration aux patients.

L’équipe ajoute qu'elle travaille désormais sur “l'optimisation chimique de molécules analogues avec le CEA et sur le développement de médicaments, pour lutter contre l'antibiorésistance”.