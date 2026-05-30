Interdire les réseaux sociaux aux jeunes : une idée risquée ?

L'ESSENTIEL Dans une nouvelle étude, des scientifiques ont passé en revue l’ensemble des travaux portant sur l'impact de l’interdiction des réseaux sociaux chez les jeunes.

Ils ont ainsi découvert qu’aucun ne concernait les moins de 16 ans et que celles menées chez les adultes ne montraient pas de bons résultats sur le bien-être mental.

Ils craignent que l’interdiction des réseaux sociaux entraîne des effets indésirables chez les jeunes, comme la création de faux comptes ou une augmentation des tensions sur ce sujet avec les parents.

En France, bientôt, les moins de 15 ans pourraient être privés de réseaux sociaux. Cette proposition de loi, défendue par le gouvernement, vise à protéger les mineurs des risques liés à leur utilisation… Mais une telle mesure serait-elle réellement bénéfique ? C'est la question que s'est posée une équipe de chercheurs.

Pas d'étude sur l'impact d'une interdiction des réseaux sociaux chez les jeunes

Dans une étude nouvelle, publiée dans la revue Frontiers in Developmental Psychology , des scientifiques ont passé en revue l'ensemble des travaux portant sur l'impact de l'interdiction des réseaux sociaux chez les jeunes. Résultat : aucun ne concernait les moins de 16 ans.

" En résumé, nous ignorons la façon dont l'interdiction des réseaux sociaux pourrait affecter les adolescents, explique Monika Neff Lind, l'une des auteures de l'étude, dans un communiqué . Cette interdiction pourrait avoir l'effet inverse . Pourtant, elle est toujours mise en place ! "

Les études impliquent des participants adultes. Et, à la rencontre des idées reçues, elles ne montrent pas d'améliorations de la santé mentale en cas d'arrêt des réseaux sociaux. Les effets sont "faibles, nuls ou mitigés, assure Monika Neff Lind. Dans 40 % des études expérimentales, la réduction de l'utilisation des réseaux sociaux n'a produit aucun effet ou s'est même accompagnée de conséquences négatives, comme une baisse de la satisfaction de vie ou une augmentation du sentiment de solitude ."

Le risque de l'exclusion des adolescents qui ne feraient pas de faux comptes

Les auteurs craignent que l'interdiction des réseaux sociaux entraîne des contournements et d'autres effets indésirables chez les jeunes, notamment :

la création de faux comptes ;

l'absence de contrôle lié aux comptes jeunes ou de surveillance parentale ;

l'exclusion des adolescents qui n'auraient pas de faux comptes ;

des tensions liées à ce sujet avec les parents.

« Les jeunes exclus [des réseaux sociaux] risquent de passer à côté de ressources et de communications importantes diffusées sur les réseaux sociaux, car les écoles, les clubs et la plupart des autres organismes de jeunesse [les] utilisent comme principal moyen de communication » , poursuit Monika Neff Lind.

Avant de prendre une telle mesure, les auteurs de l'étude préconisent aux gouvernements de collaborer avec les jeunes pour estimer l'impact réel qui pourrait avoir l'interdiction des réseaux sociaux chez cette tranche d'âge.