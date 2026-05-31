Pourquoi certaines personnes ont du mal à ressentir du plaisir

L'ESSENTIEL Le plaisir joue un rôle essentiel dans notre équilibre psychologique.

Certaines personnes ont l'impression de traverser le quotidien sans ressentir pleinement l’enthousiasme ou la joie.

Le plaisir devient moins accessible lorsque le système nerveux est saturé à force d’être exposé à des contenus rapides et stimulants.

On associe souvent la perte de plaisir à un état de dépression. Pourtant, certaines personnes continuent à travailler, à voir leurs proches et à mener une vie active tout en ayant l’impression que les émotions positives se sont atténuées.

Une sensibilité émotionnelle mise en veille

Le plaisir joue un rôle essentiel dans notre équilibre psychologique. Il agit comme une sorte de boussole intérieure qui donne de la couleur et du sens à nos expériences quotidiennes. Quand la satisfaction diminue, sans véritable tristesse profonde ni perte totale d’élan vital, cela peut être très déstabilisant.

Certaines personnes décrivent alors l'impression de vivre “en pilote automatique”, en traversant le quotidien sans ressentir pleinement l’enthousiasme ou la joie qu’elles connaissaient auparavant. Cet état d’anhédonie ou de baisse de la réactivité émotionnelle provoque souvent de l’incompréhension et de la culpabilité, surtout quand tout semble aller bien dans la vie de la personne concernée.

Prendre en compte le stress chronique et l’hyperstimulation

Le cerveau humain n’est pas conçu pour rester en permanence dans un état d’alerte, de performance et de stimulation continue. Pourtant, beaucoup de personnes jonglent quotidiennement entre obligations professionnelles, charge mentale familiale, notifications et pression sociale. Cependant, quand le stress devient chronique, le cerveau entre progressivement dans une forme de “mode survie”, où la capacité à ralentir et à savourer passe au second plan.

Le plaisir devient alors moins accessible, non pas parce qu’il a disparu définitivement, mais parce que le système nerveux est saturé. À force d’être exposé à des contenus rapides et stimulants en permanence, une promenade, une conversation tranquille ou un moment de repos peuvent sembler moins intenses qu’auparavant.

Retrouver progressivement le goût des choses

Face à cette situation, une approche basée sur la bienveillance, la douceur et le respect de son rythme permet de réapprendre à se reconnecter à de petites sensations agréables du quotidien. Cela peut passer par des moments simples et apaisants : cuisiner, marcher dans la nature, écouter de la musique, partager un café avec un proche ou reprendre progressivement une activité autrefois appréciée.

L’objectif n’est pas de “forcer” le bonheur, mais de recréer un environnement émotionnel plus sécurisant et moins exigeant. Dans certains cas, un accompagnement psychologique peut être précieux pour mieux comprendre ce qui a conduit à cette mise à distance émotionnelle et pour retrouver progressivement un équilibre plus apaisé.

En savoir plus : "L'hypothèse du bonheur" de Jonathan Haidt.