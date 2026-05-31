Soleil : ces erreurs avec la crème solaire que beaucoup commettent encore

L'ESSENTIEL La crème solaire ne protège jamais totalement des rayons UV.

Les experts recommandent de ne pas descendre en dessous d’un SPF 30. Pour certains, une crème SPF 50 est préférable.

Eviter les heures les plus chaudes et renouveler régulièrement la crème reste indispensable.

Chaque été, les mêmes messages de prévention contre le soleil. Et pourtant, de nombreuses idées reçues persistantes autour de la protection solaire, et les Français la boudent de plus en plus . Crème mal appliquée, indice SPF mal compris, exposition aux heures les plus chaudes… Autant d'erreurs qui augmentent les risques de coups de soleil et de cancers de la peau. Comment ne plus se tromper ?

SPF 30 ou 50 : que signifie vraiment ces indices ?

Selon la Fondation pour la Recherche Médicale , "plus de 80 % des cancers de la peau sont liés à une exposition excessive au soleil" , plus précisément aux rayons ultraviolets – notamment les UVB et les UVA – qui agressent la peau même lorsque le ciel est nuageux. Et l'incidence de ces cancers ne cesse d'augmenter depuis trente ans. Pour limiter les risques, l' Assurance Maladie rappelle qu'il faut éviter l'exposition entre 12 et 16 heures en métropole, période où les UV sont les plus intenses. Les enfants, les personnes à la peau claire, aux cheveux blonds ou aux yeux clairs sont particulièrement vulnérables. Et, contrairement à une idée répandue, le bronzage "n'a pas d'effet protecteur".

Estampillé sur les protections solaires, le SPF, pour " Sun Protection Factor ", mesure la capacité d'une crème à filtrer les UVB responsables des coups de soleil. Comme l'explique Christine Lafforgue, biologiste entourée par 20 Minutes , ce chiffre "renseigne sur la capacité qu'ont les produits à filtrer le rayonnement UV pour éviter qu'il ne pénètre dans la peau et crée des dégâts" . Un SPF 30 ne signifie donc pas 30 minutes de protection. Christophe Bedane, dermatologue au CHU de Dijon, précise qu' "un indice 30 signifie qu'il faudra 30 fois plus de temps pour prendre le coup de soleil" qu'en l'absence de crème.

Les experts recommandent de ne pas descendre en dessous d'un SPF 30, et pour les peaux très claires ou lors d'expositions fortes, un SPF 50+ est préférable. Mais attention : aucune crème ne constitue un "écran total" – cette appellation est d'ailleurs interdite en France.

Les bons gestes pour réellement se protéger

L'Assurance Maladie recommande d'appliquer une couche généreuse de crème solaire 30 minutes avant l'exposition et de renouveler l'application toutes les deux heures, après chaque baignade ou après avoir abondamment transpiré. La quantité de crème appliquée est également essentielle : la plupart d'entre nous utilisons deux fois moins de crème que nécessaire. Auprès de 20 Minutes , Christophe Bedane conseille la méthode des phalanges : trois doigts de crème pour le visage, six pour un soutiens-gorge, neuf pour une jambe.

Autre erreur fréquente : conserver sa crème solaire d'une année sur l'autre. Christine Lafforgue rappelle que "les filtres et les antioxydants vont finir par ne plus être efficaces" . Enfin, les produits accélérateurs de bronzage ne protègent pas des UV, et peuvent même augmenter les risques de brûlures.

Les spécialistes insistent enfin sur un point qui n'est pas une évidence pour tout le monde : la crème solaire n'est qu'un complément. Le réflexe numéro un reste de rechercher l'ombre, de porter des vêtements couvrant, un chapeau à larges bords et des lunettes anti-UV.