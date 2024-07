Crème solaire : 4 Français sur 10 pensent ne pas en avoir besoin

L'ESSENTIEL 9 Français sur 10 pensent qu’il est indispensable de se protéger des rayonnements UV avec de la crème solaire.

Seulement 43 % des sondés mettent de la crème solaire toutes les 2 heures, comme cela est recommandé.

39 % des Français estiment pouvoir se passer de crème solaire, car "ils n’en ont pas vraiment besoin".

Les UV sont responsables de la majorité des 140.000 à 250.000 cas de cancers de la peau diagnostiqués dans l’Hexagone. Et malgré les campagnes de prévention sur les dangers du soleil, près de 4 adultes sur 10 pensent ne pas avoir besoin de protéger leur épiderme avec de la crème solaire, selon le baromètre 2024 de la FEBEA (Fédération des Entreprises de la Beauté) sur les usages des Français en matière de protection solaire.

Protection solaire : les habitudes diffèrent selon les lieux, le sexe et l’âge

Neuf sondés sur 10 ont bien conscience puisqu’il est indispensable de se protéger des rayonnements UV avec des produits adaptés. Cependant, ils sont moins consciencieux quand il s’agit d’appliquer de l’écran total pour lutter contre les effets nocifs de rayon du soleil. En effet, si 83 % de Français mettent de la crème solaire au moins une fois par jour quand ils sont à la plage ou à la piscine, ils manquent de rigueur par la suite. Seulement 43 % d’entre eux renouvellent ce geste toutes les deux heures comme le recommandent les professionnels de santé. De plus, ils sont 16 % (3 points de moins qu’en 2021) à avouer ne jamais se protéger.

Et le geste protecteur est aussi moins présent dans les jardins ou sur les terrasses. Le taux de Français qui appliquent des produits solaires au moins une fois par jour en cas d’une longue exposition descend à 69 % dans ces lieux. 30 % des personnes interrogées (dont 36 % de la gent masculine) ne se protègent jamais, ce qui représente une hausse de 10 points par rapport à 2021.

Au total, 49 % des sondés estiment pouvoir se passer de crème solaire, car “ils n’en ont pas vraiment besoin”. Chez les hommes et les jeunes de 25 à 34 ans, cela grimpe à 46 % !

Mélanomes : 7 % des Français n'appliquent pas de crème solaire aux enfants

Si les Français sont plus consciencieux avec leurs enfants, ils sont encore 40 % à ne pas appliquer les gestes recommandés comme remettre de la crème solaire toutes les deux heures ou après une baignade. Par ailleurs, 7 % des parents déclarent ne jamais appliquer d'écran total sur leurs enfants lorsqu’ils sont exposés au soleil.

La FEBEA profite de son baromètre pour rappeler que "jusqu’à la puberté, la peau et les yeux sont fragiles et plus sensibles aux rayons UV. Les coups de soleil et les expositions répétées sont une cause majeure du développement de cancers de la peau (mélanomes) à l’âge adulte".