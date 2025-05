Cancer de la peau : les rayons UV sont responsables de plus de 80 % des cas

L'ESSENTIEL 83 % des cas de mélanomes cutanés sont liés aux rayons UV, selon une nouvelle étude du Circ.

L'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Europe du Nord et l'Amérique du nord affichent les taux les plus élevés de ces cancers de la peau.

En 2040, on devrait compter plus de 510.000 nouveaux cas de mélanome dans le monde.

Si le mélanome cutané était "une maladie rare dans le passé", son incidence a fortement augmenté ces dernières années. La cause ? L’exposition accrue aux rayons ultraviolets (UV)

Selon les estimations du Circ, une agence de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), 8 cas sur 10 de cancers de la peau survenus dans le monde en 2022 étaient attribuables aux UV.

Cancer de la peau : un risque plus élevé chez “les populations à la peau claire”

Les chercheurs de cette étude publiée dans l'International Journal of Cancer du 27 mai 2025, ont déterminé qu’environ 267.000 cas de mélanomes sur les 332.000 cas enregistrés en 2022, avaient été causés par les rayons UV, soit 83 % des cas. Et les hommes sont davantage concernés par les cancers de la peau liés à ces rayonnements avec une proposition de cas de 86 % contre 79 % chez les femmes.

En plus des différences entre les sexes, le Circ a mis en évidence des divergences régionales. "Le fardeau du mélanome cutané diffère considérablement d’une région du monde à l’autre, en raison de la combinaison de différents niveaux d’exposition aux rayons UV et d’un risque de développer un mélanome cutané beaucoup plus élevé chez les populations à la peau claire", expliquent l’agence de l’OMS. Ainsi, les régions les plus touchées par ce cancer attribuables aux UV (plus de 95 %) sont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Europe du Nord et l'Amérique du nord.

Les experts ont par ailleurs remarqué que les taux d’incidence du mélanome ont baissé parmi les jeunes de pays connus pour avoir des taux “historiquement plus élevés”. Toutefois, la croissance et le vieillissement de la population devraient peser sur l'incidence de la maladie, et finalement alimenter la hausse des cas.

Mélanome : plus de 510.000 nouveaux cas en 2040

Selon les projections des scientifiques, le monde devrait enregistrer plus de 510.000 nouveaux cas de mélanome et 96.000 décès liés à cette maladie en 2040. Cela représente une augmentation de 50 % et 68 % par rapport aux chiffres actuels.

"La plupart des cas de mélanome cutané sont évitables", rappelle Oliver Langselius, auteur principal de l'étude, dans le communiqué de l’agence. Il note par ailleurs "le besoin urgent d'intensifier les efforts de santé publique en matière de protection solaire", notamment dans les régions à haut risque et parmi les populations vieillissantes.

Pour réduire les risques de mélanome, il est recommandé :